Coronavirus : Le tournoi de Miami officiellement annulé

C’était attendu, c’est désormais officiel : le tournoi de Miami n’aura pas lieu ! Le deuxième Masters 1000 de la saison, à l’instar de son homologue d’Indian Wells, annulé (ou reporté, car il pourrait se dérouler après l’US Open, selon certaines rumeurs) ce lundi, fait partie des événements annulés ce jeudi par le maire du compté de Miami, Carlos A.Gimenez. « Le comté de Miami est en état d’urgence en raison du COVID-19. Bien que nous n’ayons pas de propagation dans notre communauté à ce jour, nous voulons agir en prévention. C’est pourquoi j’ai décidé de suspendre le tournoi de Miami, le MIA 5K run (une course sur route, ndlr) et tous les événements majeurs devant se dérouler à l’American Airlines Arena. Nous continuons à rester ensemble pendant cette période, et surveillons ce que l’Organisation mondiale de la santé a déterminé comme une pandémie globale. Nous évaluerons constamment les rassemblements de population au fur et à mesure que la situation évoluera. » Après Indian Wells, le deuxième gros tournoi du mois de mars est donc supprimé du calendrier. De nombreux joueurs, à l'instar de Novak Djokovic, avaient d'ailleurs déjà quitté les Etats-Unis. Selon les dernières rumeurs, la WTA et l’ATP pourraient d’ailleurs décidé de mettre la saison en pause pendant six semaines.