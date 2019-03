Alors que Roger Federer a remporté samedi, à Dubaï, son 100e titre en carrière, le Suisse a reçu un message de félicitations de la part de celui qui l'avait précédé dans ce club très fermé, puisque 'Jimbo' était tout simplement le seul à y figurer.

Welcome to the “ Triple Digit” tournament victory club @rogerfederer — I’ve been a bit lonely- glad to have the company !!!