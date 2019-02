Classement: Monfils le grand bond en avant

Gaël Monfils a profité de son succès à Rotterdam pour confirmer sa bonne forme actuelle. Cela se traduit évidemment très positivement au classement ATP puisque le Parisien gagne 10 place et talonne désormais Lucas Pouille (22e et 23e) pour être le meilleur Tricolore. A noter par ailleurs que Jo-Wilfried Tsonga (battu en quart de finale à Rotterdam par Medvedev après son succès à Montpellier) poursuit également sa remontée, le Manceau a gagné 28 places et vise désormais le top 100 (il est encore 112e).

Gasquet est pour sa part 30e, Simon (32e), Chardy (35e), Herbert (38e), Mannarino (51e), Paire (59e) et Humbert (75e).

A noter par ailleurs qu'il n'y a aucun changement dans le top 5 dominé par Djokovic devant Nadal et Zverev. En revanche, Nishikori passe Federer pour la 6e place.