Classement ATP : Zverev se rapproche de Federer, Karatsev intègre le top 30

Avec deux ATP 500 au menu et avant le Masters 1000 de Miami, le classement ATP a globalement peu changé après son actualisation ce lundi. En effet, on note par exemple un seul changement dans le top 20 avec le Canadien Denis Shapovalov qui prend la 11eme place à l'Espagnol Roberto Bautista-Agut. Alors qu'il a récemment évoqué son énervement par rapport à la manière dont est calculé le classement, Alexander Zverev a, lui, profité de son succès à Acapulco pour revenir à 305 points de la 6eme place, actuellement détenue par Roger Federer. Avec pour le moment Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem et le Suisse d'ores et déjà absents pour le 1er Masters 1000 de la saison qui se tiendra à partir de cette semaine en Floride, à partir du 24 avril, certains outsiders pourraient en profiter pour bouleverser la hiérarchie prochainement.

Belles opérations pour Karatsev et Harris

Cette semaine, les principaux gagnants du classement mis à jour se trouvent donc hors du top 20. Vainqueur à Dubaï de son 1er tournoi en carrière, Aslan Karatsev continue son bon début de saison. Impressionnant à l'Open d'Australie, voilà le Russe désormais 27eme, après un nouveau bond de 15 places qui lui permettra notamment d'être tête de série à Miami. Pour sa part finaliste du tournoi en Émirats arabes unis, le Sud-Africain Lloyd Harris grimpe de 29 rangs et est désormais aux portes du top 50, à la 52eme place. Presque juste derrière, on retrouve l'Allemand Dominik Koepfer (54eme), après sa belle demi-finale à Acapulco. Battu au même stade au Mexique, Lorenzo Musetti en profite, lui, pour intégrer le top 100. 94eme, le jeune prodige italien rentre dans la cour des grands. Du côté des Français, peu de changements également. A noter, que Jérémy Chardy réintègre le top 50 (49eme), après son quart à Dubaï.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 15 mars 2021

1- Novak Djokovic (SER) 12 008 points

2-Daniil Medvedev (RUS) 9 940

3- Rafael Nadal (ESP) 9 670

4- Dominic Thiem (AUT) 8 625

5- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 950

6- Roger Federer (SUI) 6 375

7- Alexander Zverev (ALL) 6 070

8- Andrey Rublev (RUS) 5 101

9- Diego Schwartzman (ARG) 3 640

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 453

...

14- Gaël Monfils (FRA) 2 770

30- Ugo Humbert (FRA) 1 790 (-1)

33- Benoît Paire (FRA) 1 773 (-2)

36- Adrian Mannarino (FRA) 1 661 (-2)

49- Jérémy Chardy (FRA) 1 190 (+4)

50- Richard Gasquet (FRA) 1 185 (-1)

68- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 025 (-2)

69- Gilles Simon (FRA) 1 025 (-2)

74- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 972 (-1)

75- Corentin Moutet (FRA) 963 (-1)

81- Lucas Pouille (FRA) 897 (-1)

...