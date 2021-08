Classement ATP : Zverev dépasse Nadal, Monfils revient dans le Top 20

Dix Bleus dans le Top 100

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 23 août 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 503 (+2)

Ugo Humbert (FRA) 2 090 (+3)

Adrian Mannarino (FRA) 1 469 (-2)

Benoît Paire (FRA) 1 384 (+1)

Richard Gasquet (FRA) 896 (-29)

Corentin Moutet (FRA) 873 (+4)

Benjamin Bonzi (FRA) 821 (+2)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 813

Sacré champion olympique à Tokyo il y a trois semaines, puis vainqueur de son cinquième Masters 1000 dimanche à Cincinnati, Alexander Zverev vit un été de rêve, et le voici désormais n°4 mondial. Le joueur allemand de 24 ans gagne une place au classement ATP publié ce lundi, dépassant ainsi Rafael Nadal, qui ne rejouera plus d'ici la fin de saison et qui va donc continuer de dégringoler d'ici les prochains mois, perdant notamment les points de sa victoire à Roland-Garros en octobre dernier., un tournoi où le Serbe n'aura pas le moindre point à défendre car il avait été privé des points de son huitième de finale après sa disqualification contre Pablo Carreno Busta en 2020. Aucun autre changement n'est à signaler dans le Top 15.Côté français, Gaël Monfils n'aura pas quitté le Top 20 bien longtemps. Huitième de finaliste à Cincinnati, le joueur de 34 ans gagne deux places pour se retrouver 20eme mondial. Ugo Humbert, deuxième tricolore, gagne quant à lui trois places malgré sa défaite d'entrée et se retrouve 26eme, à un rang du meilleur classement de sa carrière. Benoit Paire, en forme ces dernière semaines, gagne une place et reste dans le Top 50 (49eme).Ce lundi, dix joueurs français figurent dans le Top 100.Daniil Medvedev (RUS) 9 980Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 350Alexander Zverev (ALL) 8 240 (+1)Rafael Nadal (ESP) 7 815Dominic Thiem (AUT) 6 995Andrey Rublev (RUS) 6 400Matteo Berrettini (ITA) 5 533Roger Federer (SUI) 4 125Denis Shapovalov (CAN) 3 580Jérémy Chardy (FRA) 994 (+3)Arthur Rinderknech (FRA) 924 (+2)