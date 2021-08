Classement ATP : Un Top 20 inchangé, Gasquet grappille trois places

Gasquet entame sa remontada

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 30 août 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 503

Ugo Humbert (FRA) 2 090

Adrian Mannarino (FRA) 1 469



Benoît Paire (FRA) 1 384

Jérémy Chardy (FRA) 994 (-1)



Richard Gasquet (FRA) 918 (+3)

Arthur Rinderknech (FRA) 907 (-5)

Corentin Moutet (FRA) 873 (-1)

Benjamin Bonzi (FRA) 821

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 813

Un seul tournoi, de catégorie ATP 250, était au programme la semaine passée, à Winston-Salem, et les cadors, qui se préparent pour l'US Open qui débute ce lundi, n'y étaient pas. Si bien qu'il n'y a aucun changement dans le Top 20 ce lundi. Novak Djokovic reste toujours leader avec 1133 points d'avance sur Daniil Medvedev et 2763 sur Stefanos Tsitsipas au moment d'entamer sa quête du Grand Chelem calendaire, ce qui n'a plus été réalisé depuis Rod Laver en 1969.Rafael Nadal, Dominic Thiem et Roger Federer sont encore classés respectivement cinquième, sixième et neuvième, mais cela pourrait ne pas durer puisque l'Espagnol et l'Autrichien ont d'ores et déjà mis un terme à leur saison et que le Suisse, forfait aussi à l'US Open, ne sait pas quand il sera remis de sa blessure au genou.Vainqueur du seul tournoi de la semaine (le premier de sa carrière), le Biélorusse Ilya Ivashka gagne dix places pour se retrouver 53eme, alors que son adversaire en finale, le Suédois Mikael Ymer, en gagne 18 pour se retrouver 72eme.En revanche, Richard Gasquet, qui avait perdu 29 places la semaine dernière après avoir perdu les points de sa demi-finale à Cincinnati en 2019, a entamé sa remontada en gagnant trois places grâce à son quart de finale à Winston-Salem. Il est désormais 79eme au classement. Dix Français figurent dans le Top 10 avant le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.Daniil Medvedev (RUS) 9 980Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 350Alexander Zverev (ALL) 8 240Rafael Nadal (ESP) 7 815Dominic Thiem (AUT) 6 995Andrey Rublev (RUS) 6 400Matteo Berrettini (ITA) 5 533Roger Federer (SUI) 4 125Denis Shapovalov (CAN) 3 580