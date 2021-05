Classement ATP : Un Top 10 inchangé, Ruud et Alcaraz progressent

Meilleur classement pour Rinderknech, Gaston et Cazaux

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 24 mai 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 713 (-1)

Ugo Humbert (FRA) 1 780 (+1)



Adrian Mannarino (FRA) 1 651 (+1)

Benoît Paire (FRA) 1 544 (-4)

Richard Gasquet (FRA) 1 188 (+1)

Jérémy Chardy (FRA) 1 123 (+1)

Gilles Simon (FRA) 995 (-1)

Corentin Moutet (FRA) 968 (-2)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 947 (-3)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) 897 (+1)

Lucas Pouille (FRA) 892 (+1)

La semaine passée, deux tournois ATP 250 étaient au programme en guise de préparation pour Roland-Garros, à Genève et à Lyon. Et ils n'ont pas donné lieu à de grands bouleversements au nouveau classement publié ce lundi. Le Top 13 reste inchangé, avec un Novak Djokovic toujours en tête, avec 1270 points d'avance sur Daniil Medvedev et 1433 sur Rafael Nadal. Vainqueur à Lyon, Stefanos Tsitsipas a gagné 70 points et reste cinquième.La plus belle progression de la semaine est pour l'Espagnol Carlos Alcaraz qui, à tout juste 18 ans, fait son entrée dans le Top 100 (94eme) en grimpant de vingt places grâce à sa victoire au tournoi Challenger d'Oeiras au Portugal. Celui qui est considéré en Espagne comme le futur Rafael Nadal est le premier joueur né en 2003 à intégrer le Top 100 et on a désormais hâte de le voir aux qualifications de Roland-Garros.Côté français, la semaine n'a pas été très brillante, une fois de plus (quarts pour Rinderknech et Gasquet à Lyon, huitièmes pour Cazaux à Genève) et Gaël Monfils, le meilleur tricolore, perd une place pour se retrouver 15eme (un petit miracle pour celui qui n'a gagné qu'un match en 15 mois !). Ugo Humbert est 32eme, Adrian Mannarino 36eme, alors que Benoit Paire perd quatre places pour se retrouver 40eme.Derrière, Arthur Rinderknech décroche son meilleur classement (117eme), tout comme Hugo Gaston, demi-finaliste à Oeiras (141eme) et Arthur Cazaux (451eme), qui a remporté le tout premier match de sa carrière dans le tableau principal d'un tournoi ATP, à 18 ans.Daniil Medvedev (RUS) 9 793Rafael Nadal (ESP) 9 630Dominic Thiem (AUT) 8 445Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 500Alexander Zverev (ALL) 6 990Andrey Rublev (RUS) 6 090Roger Federer (SUI) 5 605Matteo Berrettini (ITA) 3 958Diego Schwartzman (ARG) 3 465