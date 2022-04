Classement ATP : Tsitsipas se rapproche de Nadal

Les Français profitent de la chute des autres

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 18 avril 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 768

Ugo Humbert (FRA) 1 078 (+2)

Arthur Rinderknech (FRA) 948 (+1)

Benjamin Bonzi (FRA) 921 (+4)

Benoît Paire (FRA) 912

Hugo Gaston (FRA) 897 (+1)

Adrian Mannarino (FRA) 869 (-2)

Richard Gasquet (FRA) 786 (+2)

C'est un tournoi de la catégorie Masters 1000 qui se déroulait la semaine passée, mais il n'a pourtant occasionné aucun changement dans le Top 10 du classement ATP, où les positions sont bien figées. Novak Djokovic, éliminé dès son entrée en lice par le futur finaliste, Alejandro Davidovich Fokina, conserve sa première place et a même creusé l'écart sur Daniil Medvedev (encore absent quatre à six semaines), pour le porter de 10 à 110 points.Novak Djokovic restera donc n°1 mondial une semaine de plus. Derrière, Alexander Zverev, demi-finaliste à Monte-Carlo, revient à 765 points du Russe, mais il ne jouera pas cette semaine. Rafael Nadal, toujours blessé aux côtes et absent jusqu'à début mai, a perdu des points ce lundi, et voit Stefanos Tsitsipas, qui a conservé son trophée en Principauté, revenir à 955 unités. Le Grec pourrait encore plus se rapprocher de l'Espagnol s'il va très loin à Barcelone cette semaine. Dans le Top 30, on notera la belle progression de Grigor Dimitrov, demi-finaliste à Monte-Carlo, qui grimpe de six places pour se retrouver 23eme, et bien sûr d'Alejandro Davidovich Fokina, qui gagne 19eme pour se retrouver 27eme, le meilleur classement de sa carrière, à 22 ans.Aucun tricolore n'a franchi le premier tour du Masters 1000, mais cela ne se voit pas trop au classement, au contraire. Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Hugo Gaston et Richard Gasquet gagnent tous des places, profitant notamment de la chute de 30 places de Fabio Fognini (62eme) ou de 29 places de Dusan Lajovic (78eme).Daniil Medvedev (RUS) 8 230Alexander Zverev (ALL) 7 465Rafael Nadal (ESP) 6 935Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 980Matteo Berrettini (ITA) 4 945Casper Ruud (NOR) 4 110Andrey Rublev (RUS) 3 865Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 625Cameron Norrie (GBR) 3 440