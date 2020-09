Classement ATP : Thiem revient sur Nadal

Meilleur classement pour Moutet

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 14 septembre 2020

Gaël Monfils (FRA) 2 860

Benoît Paire (FRA) 1 738 (-1)

Adrian Mannarino (FRA) 1 271 (+1)

Ugo Humbert (FRA) 1 146



Richard Gasquet (FRA) 1 020 (+3)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 005 (-2)

Gilles Simon (FRA) 970 (-2)

Lucas Pouille (FRA) 880 (-1)

Jérémy Chardy (FRA) 860 (-3)



Corentin Moutet (FRA) 802 (+8)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) 775 (-6)

Grégoire Barrère (FRA) 647 (-7)

Vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem ce dimanche à l'US Open, Dominic Thiem ne gagne pas de place au classement ATP, mais se rapproche tout de même du duo de tête.Rappelons qu'en raison de la pandémie de coronavirus, l'ATP (tout comme la WTA) a décidé de s’appuyer sur les seize meilleurs résultats obtenus entre mars 2019 et décembre 2020 pour établir le classement, en ne prenant en compte que le meilleur résultat de chaque joueur pour chaque tournoi disputé deux fois sur cette période. Rafael Nadal conserve donc les points de sa victoire de l'an passé, Roger Federer de son quart de finale et Novak Djokovic de son huitième de finale. Le seul changement dans le Top 10 concerne Pablo Carreno Busta qui, grâce à sa demi-finale (il avait été éliminé au troisième tour l'an passé), chipe la dixième place à David Goffin.Côté français, Gaël Monfils, qui n'avait pas fait le déplacement aux Etats-Unis, reste le mieux classé, avec sa neuvième place mondiale, entre Berrettini et Carreno Busta. On retrouve ensuite Benoit Paire, qui aura finalement été le seul cas positif au coronavirus de l'US Open, qui perd une place pour se retrouver 24eme, puis Adrian Mannarino (38eme) et Ugo Humbert (42eme). Ce sont d'ailleurs les quatre meilleurs Français que l'on retrouvera au Masters 1000 de Rome cette semaine.Rafael Nadal (ESP) 9 850Dominic Thiem (AUT) 9 125Roger Federer (SUI) 6 630Daniil Medvedev (RUS) 5 890Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 175Alexander Zverev (ALL) 4 650Matteo Berrettini (ITA) 2 940Pablo Carreno Busta (ESP) 2 620 (+1)