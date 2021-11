Classement ATP : Sinner sort Thiem du top 10, Herbert de retour dans le top 100

What a season he's had 👏



20-year-old 🇮🇹 qui a annoncé mettre un terme à sa saison 2021, reste 29eme pour le moment. Derrière, on notera les chutes de Benoit Paire (-3 places) et d'Adrian Mannarino (-9), alors que Benjamin Bonzi (+3) et Arthur Rinderknech (+3) progressent tous deux. Enfin, c'est aux portes du top 100 que l'on constate les principaux mouvements des Bleus. En effet, en gagnant cinq places ce lundi, Pierre-Hugues Herbert le réintègre d'un rien (99eme), quand Jérémy Chardy le quitte (105eme, -18). Même s'il perd quelques points cette semaine, Hugo Gaston est désormais 103eme (+4), soit son meilleur classement. Avant de défier Rinderknech au 1er tour du dernier Masters 1000 de l'année, le Toulousain se rapproche plus que jamais du top 100, grâce notamment à ses prestations lors des qualifications du Rolex Paris Masters.



Classement ATP du lundi 1er novembre 2021

1- Novak Djokovic (SER) 10 340 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 9 540

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 840

4- Alexander Zverev (ALL) 7 180

5- Rafael Nadal (ESP) 5 635

6- Andrey Rublev (RUS) 5 150

7- Matteo Berrettini (ITA) 4 768

8- Casper Ruud (NOR) 3 670

9- Jannik Sinner (ITA) 3 395 (+2)

10- Hubert Hurkacz (POL) 3 366

…

22- Gaël Monfils (FRA) 2 078 (-1)

29- Ugo Humbert (FRA) 1 728

47- Benoît Paire (FRA) 1 245 (-3)

59- Adrian Mannarino (FRA) 1 004 (-9)

60- Benjamin Bonzi (FRA) 1 004 (+3)

62- Arthur Rinderknech (FRA) 1 000 (+3)

74- Richard Gasquet (FRA) 899 (+2)

83- Corentin Moutet (FRA) 832 (+1)

99- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 748 (+5)

…



Classement de la Race 2021

1- Novak Djokovic (SER) 8 370 points >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

2- Daniil Medvedev (RUS) 6 470 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 695 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

4- Alexander Zverev (ALL) 5 595 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

5- Andrey Rublev (RUS) 4 210>>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

6- Matteo Berrettini (ITA) 4 090 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

7- Casper Ruud (NOR) 3 015

8- Jannik Sinner (ITA) 3 015 (+2)

9- Rafael Nadal (ESP) 2 985 (saison terminée) (-1)

10- Hubert Hurkacz (POL) 2 955 (-1)

...

Au terme d'une semaine marquée par deux tournois (Saint-Pétersbourg et Vienne), le classement ATP a un peu évolué ce lundi.A seulement 20 ans, l'Italien en profite pour grimper de deux rangs et faire son entrée parmi les dix meilleurs mondiaux pour la première fois de sa carrière, alors que Dominic Thiem perd lui trois places. A la Race aussi, Sinner progresse et peut logiquement espérer se qualifier pour le Masters dans quelques semaines.s'il continue comme à l'US Open et que son principal rival ne tienne pas la distance. Derrière ce duo, on retrouve toujours le Grec Stefanos Tsitsipsa et l'Allemand Alexander Zverev, qui chasse la 3eme place du podium.