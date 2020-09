Classement ATP : Shapovalov intègre le Top 10

Djokovic conforte son avance sur Nadal

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 22 septembre 2020

Gaël Monfils (FRA) 2 860

Benoît Paire (FRA) 1 738 (-1)

Adrian Mannarino (FRA) 1 271

Ugo Humbert (FRA) 1 216 (+1)



Richard Gasquet (FRA) 1 030 (-1)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 005 (+1)

Gilles Simon (FRA) 1 005 (+2)

Lucas Pouille (FRA) 880

Jérémy Chardy (FRA) 860



Corentin Moutet (FRA) 818 (-1)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) 775 (-3)

La belle progression de Denis Shapovalov (21 ans) se poursuit. Au lendemain du tournoi de Rome, elle s'est même matérialisée au niveau du classement, puisqueQuatorzième lors de la dernière actualisation, lundi dernier après le déjà très beau parcours du protégé de Mikhail Youzhny à l'US Open (élimination en quarts de finale uniquement, face à l'Espagnol Pablo Carreno-Busta), Shapovalov grimpe de quatre places ce mardi dans la hiérarchie. Parvenu en demi-finales du Masters 1000 italien, où il n'a buté que sur Diego Schwartzman à l'issue d'une confrontation de toute beauté entre les deux joueurs vingt-quatre heures après que l'Argentin a écarté Rafael Nadal de sa route, le natif de Tel Aviv finaliste l'année dernière à Bercy et qui compte un titre sur le circuit jusqu'alors (à Stockholm en 2019) déloge de la dixième place un autre Espagnol Roberto Bautista Agut pour s'installer dans le Top 10. Ce qui ne lui était encore jamais arrivé depuis ses débuts, il y a six ans.Son bourreau aux portes de la finale, qui s'est achevée dimanche avec une défaite en finale contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic., avec désormais 1 410 points d'avance pour Djokovic. Côté français, Ugo Humbert, le seul de nos représentants en lice à Rome à avoir atteint les 8emes de finale, est désormais 41eme. Le Messin gagne un cran, au contraire de Benoît Paire, sorti d'entrée (par le local Jannik Sinner), et qui perd une place au classement (25eme).Rafael Nadal (ESP) 9 850Dominic Thiem (AUT) 9 125Roger Federer (SUI) 6 630Daniil Medvedev (RUS) 5 890Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 175Alexander Zverev (ALL) 4 650Matteo Berrettini (ITA) 3 030Denis Shapovalov (CAN), 2 660 (+4)