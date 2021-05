Classement ATP : Ruud se rapproche du top 20, Moutet gagne 6 places

Belle progression pour Moutet

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 3 mai 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 748

Ugo Humbert (FRA) 1 825 (-1)

Adrian Mannarino (FRA) 1 681 (-1)

Benoît Paire (FRA) 1 659 (-1)

Jérémy Chardy (FRA) 1 190

Richard Gasquet (FRA) 1 185

Corentin Moutet (FRA) 1 002 (+6)

Gilles Simon (FRA) 982 (-1)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 970 (-3)

Lucas Pouille (FRA) 919 (-10)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) 897 (+1)

Avec seulement Alexander Zverev présent sur la terre battue bavaroise et Denis Shapovalov sur celle d'Estoril,Du coup, avec l'élimination de l'Allemand dès les quarts de finale et du Canadien en huitièmes, aucun changement n'est à signaler parmi les 20 premiers mondiaux. En revanche, c'est ensuite que ça bouge un peu.Par contre, le Chilien Cristian Garin s'en éloigne, après sa défaite en quart au Portugal, qui lui fait perdre trois rangs. Vainqueurs respectivement à Munich et à Estoril, le Géorgien Nikoloz Basilashvili (31eme, +4) et l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (37eme, +9) en profitent logiquement pour grapiller quelques places.Du côté des Français, Gaël Monfils reste le leader des Bleus.. Derrière, Ugo Humbert, Adrian Mannarino et Benoit Paire sont tous victime de la progression de Basilashvili, et perdent tous une place au classement. Alors que les Français présents dans le top 100 perdent quasiment tous un ou plusieurs rangs, la belle progression de la semaine est à mettre au crédit de Corentin Moutet.A noter également, que Pierre-Hugues Herbert passe 85eme, après son 8eme de finale au Portugal.Rafael Nadal (ESP) 9 810Daniil Medvedev (RUS) 9 700Dominic Thiem (AUT) 8 365Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 910Alexander Zverev (ALL) 6 125Andrey Rublev (RUS) 6 000Roger Federer (SUI) 5 875Diego Schwartzman (ARG) 3 765Matteo Berrettini (ITA) 3 493