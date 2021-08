Classement ATP : Ruud gagne deux places, Isner retrouve le Top 30, Bonzi dans le Top 100

Deux Français performants

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 02 août 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 603

Ugo Humbert (FRA) 2 090

Adrian Mannarino (FRA) 1 584

Benoît Paire (FRA) 1 385

Richard Gasquet (FRA) 1 266 (+1)

Jérémy Chardy (FRA) 994 (-2)

79-Arthur Rinderknech (FRA) 924 (+12)

90-

Corentin Moutet (FRA) 848

Benjamin Bonzi (FRA) 821 (+16)

John Isner et Casper Ruud sont les grands gagnants de cette semaine sur le circuit ATP alors que le reste du circuit était au repos ou mobilisé pour le tournoi olympique que l'Allemand Alexander Zverev a remporté mais qui ne rapporte pas de points. Pour le Norvégien Casper Ruud, cette absente aux Jeux n'aura été que bénéfique, puisqu'en l'espace de trois semaines le natif d'Oslo a gagné pas moins de trois tournois ATP 250 sur la surface terre battue. Ce samedi,Quant à John Isner, il a remporté le tournoi d'Atlanta en prenant sa revanche sur son compatriote Brandon Nakashima qui l'avait battu en demi-finale la semaine d'avant au tournoi de Los Cabos. L'Américain de 36 ans revient dans le Top 30 en glanant cinq places et sort Stan Wawrinka de ce Top 30.Du côté des Françaisn deux grosses progressions sont à noter. Le premier à s'illustrer est Arthur Rinderknech qui, après avoir perdu en demi-finale du tournoi de Kitzbühel face au futur vainqueur Casper Ruud, gagne pas moins de douze places et se hisse à la meilleure place de sa carrière, au 79eme rang.Il se positionne désormais 95eme de ce classement. Le Gardois devient le 76eme joueur français à intégrer le Top 100 dans l'histoire du classement ATP.Daniil Medvedev (RUS) 10 370Rafael Nadal (ESP) 8 270Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 000Alexander Zverev (ALL) 7 340Dominic Thiem (AUT) 7 095Andrey Rublev (RUS) 6 005Matteo Berrettini (ITA) 5 488Roger Federer (SUI) 4 215Denis Shapovalov (CAN) 3 625