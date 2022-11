Classement ATP : Rune arrive dans le Top 10, Tsitsipas remonte sur le podium

Plus 93 places en un an pour Rune !

Mannarino devrait terminer l'année n°1 français

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 7 novembre 2022

Arthur Rinderknech (FRA) 986 (-2)

Adrian Mannarino (FRA) 946 (-5)

Corentin Moutet (FRA) 892 (+13)

Gaël Monfils (FRA) 880 (-6)

Benjamin Bonzi (FRA) 781

Quentin Halys (FRA) 767 (+2)

Constant Lestienne (FRA) 760 (-2)

Richard Gasquet (FRA) 748 (+6)

Ugo Humbert (FRA) 613 (-1)

Grégoire Barrère (FRA) 603 (+1)

Que de bouleversement dans le classement ATP ! Sur les 20 meilleurs joueurs du monde, 17 ont vu leur classement évoluer ce lundi par rapport à la semaine passée ! Mais cela ne concerne pas les deux premiers, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, qui restent n°1 et n°2 mondiaux malgré leur semaine éprouvante à Paris (blessure en demi-finales et fin de saison pour le n°1, défaite d'entrée pour le n°2).(un tournoi qu'il n'a jamais remporté durant son immense carrière). Demi-finaliste au Rolex Paris Masters, Stefanos Tsitsipas retrouve quant à lui une place sur le podium et peut également rêver de devenir n°1 mondial s'il s'impose à Turin.Pour les autres joueurs du Top 10, le trône de l'ATP en fin de saison n'est plus accessible. Si Daniil Medvedev (5eme) et Novak Djokovic (8eme) perdent respectivement deux et une place ce lundi après avoir perdu leurs points de Bercy et du Masters 2021, d'autres joueurs poursuivent leur progression. C'est le cas de Felix Auger-Aliassime, désormais 6eme mondial à 22 ans après avoir vu sa série de 16 victoires s'arrêter en demi-finales à Paris contre Holger Rune.Et dire qu'il a commencé la saison en étant 103eme...Côté français, ils étaient deux en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters. Gilles Simon termine donc sa carrière en étant 147eme à 37 ans, alors queArthur Rinderknech reste le n°1 français ce lundi mais il devrait perdre son statut lundi prochain en cédant les 45 points de son tournoi de Stockholm 2021 (qui se déroulait exceptionnellement après Bercy) Adrian Mannarino devrait donc finir n°1 français pour cinq petits points d'avance. Dix Français figurent dans le Top 100. Un Top 100 que quitte ce lundi Hugo Gaston, quart de finaliste à Bercy l'an passé mais éliminé en qualifications cette année, et qui se retrouve 132eme. Il va toutefois disputer des Challenger en novembre pour tenter de grappiller quelques places.Rafael Nadal (ESP) 5 820Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 350 (+2)Casper Ruud (NOR) 5 020Daniil Medvedev (RUS) 4 065 (-2)Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 995 (+2)Andrey Rublev (RUS) 3 530 (+2)Novak Djokovic (SER) 3 320 (-1)Taylor Fritz (USA) 2 955 (-2)Holger Rune (DAN) 2 911 (+8)