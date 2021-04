Classement ATP : Rublev dépasse Federer, Pouille gagne 14 places

Joli bond au classement pour Pouille

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 19 avril 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 770 (-1)

Ugo Humbert (FRA) 1 825 (+1)

34- Adrian Mannarino (FRA) 1 681

Benoît Paire (FRA) 1 680

Jérémy Chardy (FRA) 1 190 (+2)

Richard Gasquet (FRA) 1 185 (-2)

Gilles Simon (FRA) 982 (-2)

71- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 980 (+1)

72- Lucas Pouille (FRA) 974 (+14)

75- Corentin Moutet (FRA) 949 (+1)

78- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 942 (-8)

Avant les tournois ATP 500 de Barcelone et ATP 250 de Belgrade,En effet, à l'issue du premier gros tournoi sur terre battue de la saison, et malgré quelques surprises comme les éliminations précoces de Novak Djokovic et Rafael Nadal, un seul changement a eu lieu dans le top 10 du classement ATP. En effet,, qui ne devrait disputer que deux tournois sur la surface ocre cette saison (Genève et Roland-Garros). En revanche, le top 20 a lui connu quelques modifications, avec notamment le Belge David Goffin passé de la 15eme à la 12eme place, l'Espagnol Pablo Carreno Busta et le Canadien Denis Shapovalov perdant notamment un rang de ce fait.L'autre gros changement concerne l'Italien Fabio Fognini, vainqueur de la dernière édition à Monte-Carlo en 2019 et éliminé en quart de finale cette année, qui dégringole de neuf rangs et se retrouve 27eme. Le principal bénéficiaire de cela, c'est un autre Italien en la personne de Jannik Sinner.Auteur également d'une belle semaine à Monte-Carlo, le Britannique Dan Evans gagne sept places et est désormais 26eme. Du côté des Français, absent du Masters 1000, Gaël Monfils perd encore un rang (15eme), alors queEn revanche, Pierre-Hugues Herbert a chuté de huit places.Daniil Medvedev (RUS) 9 850Rafael Nadal (ESP) 9 490Dominic Thiem (AUT) 8 615Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 860Alexander Zverev (ALL) 6 125Andrey Rublev (RUS) 5 955 (+1)Roger Federer (SUI) 5 875 (-1)Diego Schwartzman (ARG) 3 720Matteo Berrettini (ITA) 3 453