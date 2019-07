Classement ATP: Pouille et Paire perdent deux places

Pas de changement ce lundi au niveau du Top 5 du classement ATP, où Novak Djokovic devance toujours Rafael Nadal et Roger Federer, tous en phase de récupération après Wimbledon.

Côté français, derrière Gaël Monfils (16e), Lucas Pouille (29e) et Benoît Paire (30e) ont perdu deux places, au profit de deux joueurs qui ont brillé à Atlanta, Alex De Minaur (25e, +9 places) et Taylor Fritz (28e, +4 places). On retrouve ensuite Gilles Simon (33e), Pierre-Hugues Herbert (38e, +1), Ugo Humbert (50e, -4), Adrian Mannarino (66e, -2), Richard Gasquet (68e, -2), Jo-Wilfried Tsonga (70e, -2), Jérémy Chardy (74e, +3) et Corentin Moutet (83e, -3).

A noter enfin le retour du Russe Andrey Rublev (21 ans) dans le Top 50, à la 49e place, après un bond de 29 rangs grâce à sa finale à Hambourg.