Classement ATP : Pas de changement dans le top 10, bonne opération pour Sonego et Opelka

Situation stable dans le top 10 du classement ATP. Après une semaine marquée par le Masters 1000 de Rome, qui a vu Rafael Nadal s'imposer dimanche contre Novak Djokovic, aucun changement est à signaler ce lundi parmi les dix premiers mondiaux. Cependant, certains écarts se resserrent en tête du classement ATP actualisé.

En revanche, ça bouge dans le top 20 avec notamment le Bulgare Grigor Dimitrov (20eme) et le Norvégien Casper Ruud (21eme) qui perdent respectivement trois et cinq places, à l'inverse le Canadien Milos Raonic en gagne quatre (16eme). Des chutes qui profitent à Jannik Sinner (17eme), Hubert Hurkacz (18eme) et Felix Auger-Aliassime (19eme) qui s'installent un peu plus parmi les meilleurs mondiaux. Demi-finalistes sur la terre battue romaine, Lorenzo Sonego (28eme, +5) et Reilly Opelka (35eme, +12) font de belles progressions, tout comme Federico Delbonis (50eme, +14).

Monfils profite des malheurs de Shapovalov



Du côté des Français, bien qu'éliminé dès le 1er tour du Masters 1000, Gaël Monfils passe de la 15eme à la 14eme place, car Denis Shapovalov perd un rang, malgré sa qualification pour les 8emes de finales à Rome. Engagé à Lyon cette semaine, le Parisien est donc toujours le premier Français au classement ATP. En revanche, Ugo Humbert, Benoît Paire et Adrian Mannarino reculent tous d'une place, à cause des progressions de l'Italien Sonego pour le premier et de l'Américain Opelka pour les deux autres.

Hors du top 50, on notera que Richard Gasquet (52eme, +1), Gilles Simon (68eme, +2), Pierre-Hugues Herbert (84eme, +3) et Lucas Pouille (85eme, +1) progressent légèrement, alors que Jo-Wilfried Tsonga (72eme) stagne et que Corentin Moutet perd deux places (70eme). Peu avant Roland-Garros, les Bleus tenteront de peaufiner leur préparation sur terre battue dans le Rhône-Alpes ou à Genève cette semaine.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 17 mai 2021

1- Novak Djokovic (SER) 11 063 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 9 793

3- Rafael Nadal (ESP) 9 630

4- Dominic Thiem (AUT) 8 445

5- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 430

6- Alexander Zverev (ALL) 7 115

7- Andrey Rublev (RUS) 6 090

8- Roger Federer (SUI) 5 605

9- Matteo Berrettini (ITA) 3 958

10- Diego Schwartzman (ARG) 3 465

...

14- Gaël Monfils (FRA) 2 703 (+1)

33- Ugo Humbert (FRA) 1 780 (-1)

36- Benoît Paire (FRA) 1 669 (-1)

37- Adrian Mannarino (FRA) 1 651 (-1)

52- Richard Gasquet (FRA) 1 163 (+1)

57- Jérémy Chardy (FRA) 1 123 (-3)

68- Gilles Simon (FRA) 995 (+2)

70- Corentin Moutet (FRA) 978 (-2)

72- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 969

84- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 897 (+3)

85- Lucas Pouille (FRA) 892 (+1)

...