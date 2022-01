Classement ATP : Nadal revient dans le Top 5, Rinderknech arrive dans le Top 50

Le bond de Rinderknech et Moutet

Classement ATP du lundi 17 janvier 2022

Gaël Monfils (FRA) 2 373 (-1)

Ugo Humbert (FRA) 1 318 (-9)

Arthur Rinderknech (FRA) 1 178 (+10)

Benoît Paire (FRA) 1 075 (-9)

Benjamin Bonzi (FRA) 979 (+2)

Hugo Gaston (FRA) 919

Adrian Mannarino (FRA) 879 (+1)

Richard Gasquet (FRA) 807 (+4)

Corentin Moutet (FRA) 737 (+15)

Une semaine avant le coup d'envoi de l'Open d'Australie, ce sont deux tournois ATP 250 qui étaient au menu, et qui n'ont donc pas provoqué de gros bouleversements au classement. Deux changements sont tout de même à signaler dans le Top 10, toujours largement mené par Novak Djokovic (qui perdra au prochain classement les 2000 points de sa victoire à l'Open d'Australie 2020) même si on ne sait pas quand on le reverra sur un court.Idem pour Jannik Sinner, qui gagne une place pour se retrouver 10eme, au détriment de Hubert Hurkacz, qui perd les points de sa victoire à Delray Beach l'an passé. Les belles progressions de la semaine sont à mettre à l'actif des deux vainqueurs de tournois : Aslan Karatsev, désormais 15eme (+5 places), égalant le meilleur classement de sa carrière, après son succès à Sydney, et Thanasi Kokkinakis, qui gagne 42 places pour se retrouver 103eme, après sa victoire à Adélaïde.Côté français, ils sont désormais neuf dans le Top 100, grâce au retour de Corentin Moutet (100eme, +15 places) ce lundi.Il devance Ugo Humbert qui a perdu neuf places en perdant les points de sa victoire à Auckland 2020 et se retrouve 40eme. Le troisième meilleur Français est désormais Arthur Rinderknech, qui décroche le meilleur classement de sa carrière à 26 ans, en étant 48eme après avoir disputé la première finale de sa carrière, à Adélaïde.Daniil Medvedev (RUS) 8 935Alexander Zverev (ALL) 7 970Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 540Rafael Nadal (ESP) 4 875 (+1)Andrey Rublev (RUS) 4 785 (-1)Matteo Berrettini (ITA) 4 568Casper Ruud (NOR) 4 155Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 608Jannik Sinner (ITA) 3 390 (+1)...