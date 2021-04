Classement ATP : Nadal redevient dauphin

Monfils toujours premier Français

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 26 avril 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 770

Ugo Humbert (FRA) 1 825

Adrian Mannarino (FRA) 1 681 (+1)

Benoît Paire (FRA) 1 659 (+1)

Jérémy Chardy (FRA) 1 190

Richard Gasquet (FRA) 1 185

Gilles Simon (FRA) 982 (+1)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 980 (+1)

Lucas Pouille (FRA) 974



Corentin Moutet (FRA) 972 (+2)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) 897 (-8)

Rafael Nadal ne sera pas resté n°3 mondial bien longtemps. Six semaines après s'être fait chiper la place de dauphin par Daniil Medvedev, l'Espagnol redevient n°2 du classement ATP ce lundi, au lendemain de sa douzième victoire au tournoi de Barcelone. Nadal n'avait que 50% des points de sa demi-finale de 2019 à défendre (c'est le cas pour tous les tournois qui n'ont pas pu se jouer en 2020), c'est-à-dire 90, et en a donc pris 500 ce dimanche, alors que le Russe (testé positif au coronavirus il y a deux semaines et qui n'a pas joué depuis) a perdu la moitié des 300 points glanés lors de sa finale de Barcelone 2019.On reverra ces trois joueurs la semaine prochaine à Madrid.Dominic Thiem, qui n'a pas joué la semaine passée, reste quatrième, avec désormais 385 points d'avance sur Stefanos Tsitsipas, qui vient d'enchaîner victoire à Monte-Carlo - finale à Barcelone. La suite du classement reste inchangée, jusqu'à la 12eme place, désormais occupée par Roberto Bautista Agut, demi-finaliste en Catalogne, qui double David Goffin. Matteo Berrettini, vainqueur du tournoi de Belgrade, conserve sa dixième place.Si tout va bien, il jouera à Madrid, Rome et Lyon avant Roland-Garros. Ugo Humbert (31eme), Adrian Mannarino (33eme) et Benoit Paire (34eme) suivent au classement. Onze tricolores figurent dans le Top 100. La plus belle progression de la semaine est à mettre à l'actif de Corentin Moutet (+ 2 places et 73eme) et la plus grosse chute est pour Pierre-Hugues Herbert (- 8 places et 86eme). Ils seront six Bleus à Estoril cette semaine, et aucun à Munich.Rafael Nadal (ESP) 9 810 (+1)Daniil Medvedev (RUS) 9 700 (-1)Dominic Thiem (AUT) 8 365Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 980Alexander Zverev (ALL) 6 125Andrey Rublev (RUS) 6 000Roger Federer (SUI) 5 875Diego Schwartzman (ARG) 3 765Matteo Berrettini (ITA) 3 568