Classement ATP: Nadal distance Federer

Vainqueur de son premier tournoi de la saison sur terre battue, Rafael Nadal, titré au Masters 1000 de Rome, en tire les bénéfices au classement ATP. Avec 7945 points, l’Espagnol, dauphin de Novak Djokovic, reste certes à bonne distance du Serbe et ses 12355 points, mais a repris ses distances avec Roger Federer, troisième avec 5950 points.

Plus loin, Stefanos Tsitsipas, sixième, poursuit sa progression au détriment de Kei Nishikori tandis que John Isner retrouve la 10e place qu’abandonne Marin Cilic, désormais 13e. Demi-finaliste en Italie, Diego Schwartzman intègre lui le Top 20 après avoir gagné quatre positions.

Chez les Français, si c’est le statu quo pour Gaël Monfils et Lucas Pouille, toujours 16e et 25e au classement, Gillers Simon perd un rang pour émarger en 29e position tandis que Richard Gasquet (39e), Jérémy Chardy (40e) et Pierre-Hugues Herbert (42e) avancent toujours groupés. Enfin, si Andrian Mannarino quitte le Top 50 et pointe au 51e rang après avoir perdu cinq places, Jo-Wilfried Tsonga gagne sept positions et occupe désormais le 85e rang.