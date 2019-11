Classement ATP: Nadal détrône Djokovic, Monfils dans le Top 10

La victoire de Novak Djokovic au Masters 1000 de Paris-Bercy n’y a rien changé. Comme attendu, le Serbe a en effet perdu sa première place mondiale au classement ATP. Conséquence du retrait des points du Masters de la saison dernière. C’est Rafael Nadal, demi-finaliste à Paris, qui trône au sommet du classement, Roger Federer suivant sur la troisième marche du podium et Daniil Medvedev et Dominic Thiem complétant le Top 5.

Tandis qu’Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas échangent leurs sixième et septième places, Karen Khachanov quitte le Top 10, ce dont profite notamment Gaël Monfils pour récupérer la 10e place mondiale grâce à une progression de trois rangs.

Chez les autres Français, si Lucas Pouille et Benoît Paire reculent d’une position pour émarger aux 22e et 24e rangs, Jo-Wilfried Tsonga, avec six nouvelles places de gagnées, occupe désormais le 29e échelon. Belle progression également pour Jérémy Chardy, 52e grâce à un bon de 13 places, Ugo Humbert et Gilles Simon apparaissant aux 55e (+1) et 57e (-4) rangs. A noter également la belle progression de Corentin Moutet, 81e grâce à 16 places de gagnées.