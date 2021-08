🚨 NEW WORLD NO. 3 🚨

🇬🇷 @steftsitsipas moves to a career-high in the @FedEx ATP Rankings 👏 pic.twitter.com/7G33xgnCbb



— ATP Tour (@atptour) August 9, 2021

Humbert, prochain numéro un français ?

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 9 août 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 253 (-7)

Ugo Humbert (FRA) 2 090 (+2)

Adrian Mannarino (FRA) 1 514 (-1)

Benoît Paire (FRA) 1 354 (-1)

Richard Gasquet (FRA) 1 199 (+1)

Jérémy Chardy (FRA) 994

Arthur Rinderknech (FRA) 924

Corentin Moutet (FRA) 848 (-1)

Benjamin Bonzi (FRA) 821

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 813 (+1)

Petite sensation en regardant le classement ATP ce lundi 9 août.La chute de l'Espagnol aux 20 titres en Grand Chelem bénéficie à Stefanos Tsitsipas. Sans jouer, le Grec grimpe d'un rang et se retrouve donc à la troisième place, soit son meilleur classement en carrière. Alors que Danill Medvedev reste un solide dauphin, Novak Djokovic peut lui se consoler en égalant Martina Navratilova.Parmi les autres changements notables du classement ATP actualisé ce lundi, Jannik Sinner gagne neuf places, après sa victoire historique à Washington, et est désormais 15eme mondial. De son côté, demi-finaliste du tournoi américain, Kei Nishikori grimpe de 12 rangs pour se retrouver 55eme pendant que Mackenzie McDonald, finaliste du tournoi ATP 500, passe 64eme (+ 43 places). Quart-de-finaliste, l'Américain Jenson Brooksby en profite pour intégrer le top 100 (+33).A l'inverse, Ugo Humbert, qui a profité des quatre places perdues par Karen Khachanov, est désormais 26eme, à moins de 400 unités du Chilien Cristian Garin (20eme). Surtout, à moins de 200 points de Monfils, le Messin pourrait rapidement devenir le numéro un français à l'ATP, mais probablement pas à l'issue du Masters 1000 de Toronto, qui débute ce lundi. Derrière, on note quelques petits changements pour Adrian Mannarino (-1), Benoit Paire (-1), Richard Gasquet (+1), Corentin Moutet (-1), ou encore Jo-Wilfried Tsonga (+1). En revanche, en perdant une place cette semaine, par rapport au 2 août, Pierre-Hugues Herbert quitte à nouveau le top 100 mondial (101eme) et devance de peu Gilles Simon (103eme) et Lucas Pouilles (107eme).Daniil Medvedev (RUS) 9 643Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 115 (+1)Rafael Nadal (ESP) 7 315 (-1)Alexander Zverev (ALL) 7 183Dominic Thiem (AUT) 6 915Andrey Rublev (RUS) 6 005Matteo Berrettini (ITA) 5 533Roger Federer (SUI) 4 215Denis Shapovalov (CAN) 3 625