Classement ATP : Moutet n'arrête plus de grimper

+48 places en deux semaines pour Moutet !

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 19 septembre 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 345

Adrian Mannarino (FRA) 956



Arthur Rinderknech (FRA) 772 (-1)

Benjamin Bonzi (FRA) 771 (-8)



Corentin Moutet (FRA) 760 (+20)

Constant Lestienne (FRA) 677



Hugo Gaston (FRA) 667 (+6)

Richard Gasquet (FRA) 630 (-6)

Quentin Halys (FRA) 621 (-4)

Hugo Grenier (FRA) 557 (-1)

Deuxième semaine à la tête du classement ATP pour Carlos Alcaraz. Monté sur le trône lundi dernier grâce à sa victoire à l'US Open, le jeune Espagnol de 19 ans conserve ses 890 points d'avance sur Casper Ruud, au terme d'une semaine consacrée à la Coupe Davis, qui a vu l'Espagnol gagner un match et en perdre un autre (contre Auger-Aliassime) et le Norvégien s'imposer dans la seule rencontre qu'il a jouée. Mais la Coupe Davis n'apporte aucun point ATP, si bien qu'il n'y a aucun changement à signaler parmi les 52 meilleurs joueurs du monde.(-8 places), permettant à sept joueurs de grimper d'un ou deux rangs.Le deuxième principal changement est à mettre à l'actif d'un autre joueur français, Corentin Moutet. Le Francilien de 23 ans, qui avait gagné gagné 28 places la semaine passée grâce à son huitième de finale à l'US Open en étant lucky-loser, en gagne encore 20 ce lundi, grâce à sa victoire au Challenger polonais de Szczecin, où il a profité d'un tableau favorable en affrontant uniquement des joueurs classés au-delà de la 135eme place mondiale.Gaël Monfils (32eme) est toujours le joueur français le mieux classé, même s'il a encore reporté son retour à la compétition à la semaine prochaine à Sofia, si son pied va bien. Au total, dix joueurs tricolores figurent dans le Top 100.Casper Ruud (NOR) 5 850Rafael Nadal (ESP) 5 810Daniil Medvedev (RUS) 5 065Alexander Zverev (ALL) 5 040Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 810Novak Djokovic (SER) 3 570Cameron Norrie (GBR) 3550Andrey Rublev (RUS) 3 390Hubert Hurkacz (POL) 3 355...