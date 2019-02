Classement ATP: Monfils premier Français !

Forfait à Marseille, Gaël Monfils n’en a pas moins encore gagné une place au classement ATP, le Parisien profitant de l’absence de son compatriote Lucas Pouille, finaliste la saison passée et sur le flanc depuis quinze jours.

Désormais 22e joueur mondial, Gaël Monfils devance le demi-finaliste du dernier Open d’Australie et peut se targuer d’être redevenu le premier Français au classement ATP. Chez les autres Tricolores, à noter la belle progression d’Ugo Humbert, demi-finaliste à Marseille et désormais 63e, son meilleur classement en carrière. Pour le reste, Richard Gasquet (28e), Gilles Simon (30e) et Jérémy Chardy (33e) ont tous gagné deux rangs, Pierre-Hugues Herbert (40e) ayant a contrario perdu deux places.

Aux avant-postes, si le Top 10 est inchangé avec un Novak Djokovic devançant toujours Rafael Nadal et Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas poursuit sa progression, le Grec, vainqueur à Marseille, pointant désormais au 11e rang.

Enfin, à noter la progression spectaculaire de Laslo Djere, le Serbe, vainqueur à Rio, gagnant pas moins de 53 places pour désormais émarger au 37e rang.