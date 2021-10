Classement ATP : Monfils gagne deux places

Seulement deux tournois ATP 250 se déroulaient la semaine passée, à Sofia et à San Diego, et cela n'a pas bouleversé le classement. Les deux vainqueurs respectifs, Jannik Sinner et Casper Ruud, restent à la même place : 14eme et 10eme. Le premier changement dans la hiérarchie du tennis masculin est à mettre à l'actif de Gaël Monfils, qui gagne deux places grâce à sa finale à Sofia, pour se retrouver 18eme après avoir doublé Roberto Bautista Agut et Reilly Opelka. L'autre finaliste de la semaine, Cameron Norrie, gagne lui aussi deux places et décroche le meilleur classement de sa carrière : 26eme. Novak Djokovic est bien sûr toujours en tête, avec 1058 points d'avance sur Daniil Medvedev, mais rappelons que le Serbe a déclaré forfait pour le Masters 1000 d'Indian Wells, qui débute en milieu de semaine et que le Russe pourrait donc se rapprocher du trône. Rafael Nadal, Dominic Thiem et Roger Federer, les blessés de longue date qui ne rejoueront plus cette saison, sont toujours 6eme, 8eme et 9eme. Mais les gros points distribués en Californie ces deux prochaines semaines pourraient bouleverser le prochain classement.

Dix Français dans le Top 100

Côté français, si Gaël Monfils a signé la belle opération de la semaine, les autres tricolores n'ont pas brillé. Ugo Humbert (25eme) et Benoit Paire (49eme) restent sur le podium tricolore, alors qu'Adrian Mannarino, Jérémy Chardy et Richard Gasquet ont perdu respectivement quatre, deux et sept places. Demi-finaliste du Challenger d'Orléans, Corentin Moutet gagne quant à lui huit places pour se retrouver 83eme. Au final, dix Français figurent dans le Top 100.



Classement ATP du lundi 4 octobre 2021

1- Novak Djokovic (SER) 11 633 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 10 575

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 175

4- Alexander Zverev (ALL) 7 603

5- Andrey Rublev (RUS) 6 130

6- Rafael Nadal (ESP) 5 815

7- Matteo Berrettini (ITA) 5 173

8- Dominic Thiem (AUT) 4 995

9- Roger Federer (SUI) 3 765

10- Casper Ruud (NOR) 3 615

…

18- Gaël Monfils (FRA) 2 418 (+2)

25- Ugo Humbert (FRA) 2 045

49- Benoît Paire (FRA) 1 295

58- Adrian Mannarino (FRA) 1 067 (-4)

63- Benjamin Bonzi (FRA) 1 022 (+1)

70- Arthur Rinderknech (FRA) 965 (+4)

75- Jérémy Chardy (FRA) 924 (-2)

83- Corentin Moutet (FRA) 858 (+8)

88- Richard Gasquet (FRA) 841 (-7)

100- Pierre-Hugues Herbert 763

…



Classement de la Race 2021

1- Novak Djokovic (SER) 8 370 points >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

2- Daniil Medvedev (RUS) 6 380 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 5470 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

4- Alexander Zverev (ALL) 4 915 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

5- Andrey Rublev (RUS) 4 120

6- Matteo Berrettini (ITA) 3 955

7- Rafael Nadal (ESP) 2 985 (saison terminée)

8- Casper Ruud (NOR) 2 925

9- Hubert Hurkacz (POL) 2 775

...

10- Jannik Sinner (ITA) 2 505

...

38- Ugo Humbert (FRA) 950

...