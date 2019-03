Classement ATP: Monfils et Federer à la fête

Demi-finaliste à Dubaï, battu un extremis par Stefanos Tsitsipas, Gaël Monfils a confirmé son très bon début de saison.

De quoi lui permettre de redevenir le numéro un français, Lucas Pouille, sur le flanc depuis trois semaines et finaliste l’an passé à Dubai, perdant a contrario huit places pour apparaître en 30e position. C’est à dire également derrière Richard Gasquet (27e) et Gilles Simon (29e). Chez les autres Tricolores, Jérémy Chardy et Pierre-Hugues Herbert émargent aux 36e et 44e rangs après avoir perdu trois et quatre échelons.

Plus haut dans le classement, Roger Federer, vainqueur à Dubai, en profite pour sa part pour gagner trois rangs et revenir au pied d’un podium toujours occupé par Novak Djokovic devant Rafael Nadal et Alexander Zverev. Finaliste aux Émirats, Stefanos Tsitsipas intègre quant à lui pour la première fois de sa carrière le Top 10, récupérant la dixième position de Marin Cilic.

Enfin, la progression de la semaine est à mettre au crédit de Nick Kirgios qui, grâce à son succès à Acapulco, fait un bond de 41 places pour pointer en 31e position.