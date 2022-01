Classement ATP : Monfils et Auger-Aliassime grimpent

Grande première pour Auger-Aliassime

Classement ATP du lundi 10 janvier 2022

Gaël Monfils (FRA) 2 373 (+2)

Ugo Humbert (FRA) 1 638 (+4)

Benoît Paire (FRA) 1 205 (-1)

Arthur Rinderknech (FRA) 1 057

Benjamin Bonzi (FRA) 969 (-1)



Hugo Gaston (FRA) 919

Adrian Mannarino (FRA) 879 (+1)

Richard Gasquet (FRA) 807 (+2)

Le premier classement ATP de la saison 2022 a été dévoilé ce lundi, et il est d'importance puisque c'est lui qui va déterminer les têtes de série pour l'Open d'Australie, dont le tirage au sort aura lieu dans quelque jours. Si Novak Djokovic participe bel et bien au premier tournoi du Grand Chelem de l'année, Gaël Monfils sera tête de série n°17. Le Français gagne en effet deux places au classement grâce à sa victoire au tournoi d'Adélaïde, ce qui lui permet de se retrouver 19eme mondial, mais Thiem et Federer, mieux classés que lui, ont déclaré forfait pour l'Open d'Australie., et Benoit Paire (47eme), tout juste remis du covid et qui a abandonné au premier tour de son premier tournoi. Au total, huit Français figurent dans le Top 100.Le classement ATP est toujours mené par le trio Djokovic-Medvedev-Zverev, et le Serbe compte une belle avance de 2080 points sur le Russe, avant de défendre (si tout se passe bien pour lui) les 2000 points de sa victoire à Melbourne l'an passé. Le Top 8 reste inchangé, et on retrouve ensuite en neuvième position Felix Auger-Aliassime.Daniil Medvedev (RUS) 8 935Alexander Zverev (ALL) 7 970Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 540Andrey Rublev (RUS) 4 990Rafael Nadal (ESP) 4 875Matteo Berrettini (ITA) 4 603Casper Ruud (NOR) 4 155Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 653 (+2)Hubert Hurkacz (POL) 3 636...