Classement ATP : Medvedev se rapproche, Rublev double Nadal, Ruud entre dans le Top 10

Cinq changements dans le Top 10 du classement ATP ! Le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année a rebattu quelques cartes, et Andrey Rublev, Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Dominic Thiem et Casper Ruud n'occupent plus le même rang qu'il y a deux semaines. Mais en tête du classement, pas de changement. Novak Djokovic est toujours premier, devant Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Vainqueur du tournoi, le Russe revient à 1353 points du Serbe, mais il a confié en conférence de presse qu'il lui serait difficile de monter sur le trône de l'ATP cette année, car il a encore les points de sa victoire à Bercy et au Masters en 2020 à défendre. Derrière le quatuor, Andrey Rublev, éliminé au troisième tour, décroche le meilleur classement de sa carrière (5eme) en gagnant deux places. Il double notamment Rafael Nadal, qui a perdu les 2000 points de sa victoire de 2019 (il était absent en 2020). Dominic Thiem, qui a perdu son titre de 2020, perd quant à lui deux places (8eme), au profit de Matteo Berrettini, quart de finaliste et désormais 7eme mondial pour la première fois de sa carrière. Roger Federer, forfait, conserve sa 9eme place, et un petit nouveau se place derrière lui, au 10eme rang : Casper Ruud. Le Norvégien de 22 ans entre dans le Top 10 pour la première fois de sa carrière, devançant de moins de 100 points Felix Auger-Aliassime, demi-finaliste à New York. A noter également la belle progression de Lloyd Harris (31eme, +15 places), Carlos Alcaraz (38eme, +17 places) ou encore de Botic van de Zandschulp (62eme, +55 places), tous trois quarts de finaliste.

Le bond de Bonzi

Côté français, l'US Open n'a pas permis de réussir des miracles, et aucun n'a dépassé le troisième tour. Gaël Monfils a limité les dégâts et conserve sa 20eme place mondiale, tandis qu'Ugo Humbert, éliminé d'entrée, reste 26eme. Mais la belle performance de la quinzaine est à mettre à l'actif de Benjamin Bonzi. Premier joueur n'entrant pas directement dans le tableau de l'US Open, il a été éliminé au deuxième tour des qualifications mais a rapidement repris le chemin de la France pour y disputer les tournois Challenger de St-Tropez et Cassis. Deux tournois que le joueur de 25 ans a remportés ! Il gagne donc 18 places pour se retrouver 76eme, ce qui lui évitera d'avoir à passer par les qualifications des prochains tournois du Grand Chelem. Au total, onze Français figurent dans le Top 100. Ils seront plusieurs à disputer le Challenger de Rennes cette semaine, aucun tournoi ATP n'étant au programme.



Classement du lundi 13 septembre 2021

1- Novak Djokovic (SER) 12 133 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 10 780

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 350

4- Alexander Zverev (ALL) 7 760

5- Andrey Rublev (RUS) 6 130 (+2)

6- Rafael Nadal (ESP) 5 815 (-1)

7- Matteo Berrettini (ITA) 5 173 (+1)

8- Dominic Thiem (AUT) 4 995 (-2)

9- Roger Federer (SUI) 3 765

10- Casper Ruud (NOR) 3 368 (+1)

…

20- Gaël Monfils (FRA) 2 233

26- Ugo Humbert (FRA) 2 045

45- Adrian Mannarino (FRA) 1 424 (-1)

48- Benoît Paire (FRA) 1 362 (+1)

72- Jérémy Chardy (FRA) 969 (-2)

76- Benjamin Bonzi (FRA) 952 (+18)

77- Arthur Rinderknech (FRA) 944 (+6)

85- Richard Gasquet (FRA) 896 (-6)

93- Corentin Moutet (FRA) 828 (-5)

98- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 773 (-6)

100- Gilles Simon (FRA) 764 (+3)

…