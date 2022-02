Semaine compliquée pour les Bleus

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 28 février 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 633 (-3)

Ugo Humbert (FRA) 1 178 (-3)

Benoît Paire (FRA) 1 040 (-4)

Adrian Mannarino (FRA) 994 (-3)

Arthur Rinderknech (FRA) 986 (-6)

Benjamin Bonzi (FRA) 909 (-3)

Hugo Gaston (FRA) 887

Richard Gasquet (FRA) 782 (-9)

En effet, pour la première fois depuis 18 ans, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Andy Murray ne sont pas en tête de ce dernier après son actualisation ce lundi.Demi-finaliste à Acapulco la semaine dernière, le Russe a profité de l'élimination précoce du natif de Belgrade à Dubaï pour lui ravir sa place sur le trône, qu'il avait repris depuis le 3 février 2020. Une passation de pouvoir attendue après le début de saison 2022 mouvementé de Djokovic, suite notamment à sa non-participation à l'Open d'Australie, dont il était le tenant du titre.De son côté,Autres changements dans le top 10, avec Andrey Rublev (6eme), vainqueur à Dubaï, et le Polonais Hubert Hurkacz (10eme) qui grimpent également d'un rang. Après son superbe parcours aux Émirats arabes unis, le Tchèque Jiri Vesely s'offre lui la plus belle progression de la semaine en passant 74eme, soit 49 places de gagnées. En revanche,, récemment appelé par Sébastien Grosjean pour défier l'Equateur en Coupe Davis, qui reste 70eme.Novak Djokovic (SER) 8 465 (-1)Alexander Zverev (ALL) 7 515Rafael Nadal (ESP) 6 515 (+1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 445Andrey Rublev (RUS) 5 000 (+1)Matteo Berrettini (ITA) 4 928 (-1)Casper Ruud (NOR) 3 915Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 883Hubert Hurkacz (POL) 3 496 (+1)