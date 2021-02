Classement ATP : Medvedev grimpe à la troisième place et menace Nadal

Rafael Nadal a de quoi s'inquiéter. En effet, le nouveau classement ATP de tennis, publié ce lundi matin, indique que le Russe Daniil Medvedev, fort de sa finale de l'Open d'Australie, déloge l'Autrichien Dominic Thiem de la troisième place de la hiérarchie mondiale, pour occuper évidemment le meilleur classement de sa carrière. Surtout, il effectue également un beau rapproché, d'un point de vue comptable, sur la deuxième place toujours occupée par l'Espagnol Rafael Nadal. En effet, seuls 115 petits points séparent les deux hommes. Le Serbe Novak Djokovic, auréolé de son neuvième Open d'Australie, son 18eme titre du Grand Chelem, conserve évidemment son trône. Une position qu'il était d'ailleurs déjà certain de conserver, avant même de disputer la finale de ce prestigieux tournoi.

Karatsev fait un bond de 72 places

Dans le reste du Top 10, aucun autre changement n'est à signaler. Toutefois, toujours dixième, l'Italien Matteo Berrettini compte désormais le même nombre de points que l'Argentin Diego Schwartzman, neuvième. Le premier Grand Chelem de l'année a vu le Russe Aslan Karatsev, sorti des qualifications, briller et même aller jusqu'aux demi-finales. Cette exceptionnelle performance lui permet ainsi de faire un véritable bond dans ce même classement, avec même une entrée dans le Top 50. Un bond de 72 places qui lui permet désormais d'être le nouveau 42eme joueur mondial. Du côté des Français, le meilleur d'entre eux reste Gaël Monfils, même s'il perd sa onzième place, occupée désormais par le Canadien Denis Shapovalov, et se retrouve donc désormais douzième. A l'autre bout du Top 100, Pierre-Hugues Herbert perd six nouvelles places pour se retrouver 90eme.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 22 février 2021

1- Novak Djokovic (SER) 12 030 points

2- Rafael Nadal (ESP) 9 850

3- Daniil Medvedev (RUS) 9 735 (+1)

4- Dominic Thiem (AUT) 9 125 (-1)

5- Roger Federer (SUI) 6 630

6- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 595

7- Alexander Zverev (ALL) 5 615

8- Andrey Rublev (RUS) 4 609

9- Diego Schwartzman (ARG) 3 480

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 480

...

12- Gaël Monfils (FRA) 2 860 (-1)

29- Benoît Paire (FRA) 1 738

32- Ugo Humbert (FRA) 1 706 (+2)

35- Adrian Mannarino (FRA) 1 641 (+1)

49- Richard Gasquet (FRA) 1 155 (-1)

64- Jérémy Chardy (FRA) 1 020 (-3)

66- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 015 (-4)

68- Gilles Simon (FRA) 990 (-2)

72- Corentin Moutet (FRA) 963 (-1)

79- Lucas Pouille (FRA) 887 (-3)

90- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 822 (-6)

...