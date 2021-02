Classement ATP : Medvedev grignote, belle opération pour Chardy et Moutet

Aucun changement n'est à signaler ce lundi dans le nouveau classement ATP mais certains joueurs ont profité de l'ATP Cup pour prendre de précieux points. A commencer par Daniil Medvedev, vainqueur de la compétition avec la Russie, qui reprend 245 points à Dominic Thiem et se rapproche de la troisième place mondiale. Le trône est toujours bien sûr occupé par Nova Djokovic, qui même en cas de défaite prématurée à l'Open d'Australie, restera n°1 mondial dans deux semaines, et reviendra à une semaine du record de Roger Federer, n°1 mondial pendant 310 semaines tout au long de sa carrière. Le Serbe battra ce prestigieux record courant mars, quels que soient les résultats du Suisse (toujours n°5 mondial) lors de son retour à la compétition. Vainqueur du Murray River Open, le Britannique Dan Evans gagne sept places pour se retrouver 26eme, alors que Jannik Sinner, le gagnant du Great Ocean Road Open, gagne quatre places pour se retrouver 32eme.

Monfils reste 11eme, mais pour combien de temps ?

Côté français, le n°1 reste Gaël Monfils, 11eme, mais il devrait perdre des places suite à se terrible série de sept défaites de suite sur le circuit. Benoit Paire est quant à lui 29eme mais est déjà éliminé à Melbourne, alors qu'Ugo Humbert (34eme) peut espérer grimper s'il réussit un bon Open d'Australie. Jérémy Chardy et Corentin Moutet, qui ont disputé les demi-finales du Murray River Open samedi, réalisent les bonnes opérations de la semaine côté tricolore, avec cinq places gagnées par Chardy (61eme) et neuf pour Moutet (71eme).



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 8 février 2021

1- Novak Djokovic (SER) 12 030 points

2- Rafael Nadal (ESP) 9 850

3- Dominic Thiem (AUT) 9 125

4- Daniil Medvedev (RUS) 8 715

5- Roger Federer (SUI) 6 630

6- Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 965

7- Alexander Zverev (ALL) 5 615

8- Andrey Rublev (RUS) 4 429

9- Diego Schwartzman (ARG) 3 480

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 345

11- Gaël Monfils (FRA) 2 860

...

29- Benoît Paire (FRA) 1 738 (-1)

34- Ugo Humbert (FRA) 1 671 (-2)

36- Adrian Mannarino (FRA) 1 561 (-1)

48- Richard Gasquet (FRA) 1 155

61- Jérémy Chardy (FRA) 1 020 (+5)

62- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 015 (-2)

66- Gilles Simon (FRA) 990 (-2)

71- Corentin Moutet (FRA) 928 (+9)

76- Lucas Pouille (FRA) 887 (-2)

84- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 822

...