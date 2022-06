Classement ATP : Medvedev engrange, Hurkacz revient dans le Top 10

Bonzi deuxième Français

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 20 juin 2022

Quatrième semaine en haut du classement ATP pour Daniil Medvedev. Présent pendant deux semaines au sommet fin février-début mars, puis de retour sur le trône lundi dernier, le Russe va cette fois y rester plus longtemps. Finaliste du tournoi sur gazon de Halle, le n°1 mondial a engrangé 210 points, pendant que ses huit poursuivants ne prenaient aucun point, voire en perdaient.Il perdra ensuite le 11 juillet les 180 points de son huitième de finale de l'an passé. Alexander Zverev, actuellement blessé, puis Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui ne disputeront que Wimbledon comme tournoi sur gazon cette année, suivent au classement. Rien ne change dans le Top 9, puis on retrouve ensuite celui qui a battu Daniil Medvedev en finale à Halle, Hubert Hurkacz, qui gagne 480 points et redevient n°10 mondial, une place qu'il avait quittée le 21 mars. Matteo Berrettini, qui a conservé son titre au Queen's (face à Krajinovic, désormais 31eme avec 17 places gagnées), perd quant à lui une place pour se retrouver 11eme.Côté français, même s'il n'a pas joué depuis Madrid en raison d'une blessure à un pied, Gaël Monfils reste dans le Top 25. Il profite même de la chute d'Alex de Minaur (24eme, moins trois places) pour gagner un rang.Les six autres Français du Top 100 sont classés au-delà de la 60eme place mondiale. Un Top 100 que quittera bientôt Roger Federer. Le Suisse est désormais 96eme.Alexander Zverev (ALL) 7 030Novak Djokovic (SER) 6 770Rafael Nadal (ESP) 6 525Casper Ruud (NOR) 5 050Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 945Carlos Alcaraz (ESP) 4 893Andrey Rublev (RUS) 3 870Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 760Hubert Hurkacz (POL) 3 738 (+2)