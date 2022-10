Classement ATP : Medvedev de retour sur le podium, Rinderknech premier Français

Auger-Aliassime bien parti pour voir Turin

TENNIS / CLASSEMENT ATP



Classement au lundi 31 octobre 2022

TENNIS / CLASSEMENT ATP RACE

Classement au lundi 31 octobre 2022

En cette fin de saison, Daniil Medvedev se replace après avoir décroché le titre à Vienne ce dimanche. Longtemps numéro un mondial en 2022,, après avoir chuté au 4eme rang en septembre, suite à sa défaite en 8eme de finale de l'US Open. Egalement sacré la semaine dernière, à Bâle le concernant, le Canadien Félix Auger-Aliassime grimpe également d'une place et passe 8eme, soit le meilleur classement de sa jeune carrière (22 ans). De ce fait, le Norvégien Casper Ruud et le Russe Andrey Rublev reculent légèrement, alors qu'A la Race,, qui aura lieu à Turin dans quelques jours (13-20 novembre). Pour inverser la tendance, l'Américain et le Polonais devront briller cette semaine lors du Rolex Paris Masters pour rejoindre le Piémont grâce à leur classement. Du côté des Français,A noter également, qu'Ugo Humbert (88eme) et Grégoire Barrère (93eme), vainqueur du Challenger de Brest, sont de retour dans le top 100 du classement ATP ce lundi.Rafael Nadal (ESP) 5 810Daniil Medvedev (RUS) 5 355 (+1)Casper Ruud (NOR) 5 510 (-1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 035Alexander Zverev (ALL) 4 360Novak Djokovic (SER) 4 320Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 725 (+1)Andrey Rublev (RUS) 3 685 (-1)Hubert Hurkacz (POL) 3 220 (+1)Carlos Alcaraz (ESP) 6 650 points (Qualifié pour le Masters, à Turin)Rafael Nadal (ESP) 5 820 (Qualifié)Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 000 (Qualifié)Casper Ruud (NOR) 4 940 (Qualifié)Daniil Medvedev (RUS) 4 065 (Qualifié)Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 645Andrey Rublev (RUS) 3 450Taylor Fritz (USA) 2 920Hubert Hurkacz (POL) 2 870Novak Djokovic (SER) 2 730 (Qualifié)