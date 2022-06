Classement ATP : Medvedev de nouveau numéro un mondial, devant Zverev et Djokovic

C'était attendu, c'est maintenant confirmé. Ce lundi matin, la publication du nouveau classement ATP montre et bel et bien un changement plus qu'important dans la hiérarchie. En effet, le Russe Daniil Medvedev retrouve sa place de numéro un mondial, et devance désormais l'Allemand Alexander Zverev, qui connaît son meilleur classement en carrière. De son côté, le Serbe Novak Djokovic, qui perd ses points de l'édition 2021 de Roland-Garros (2000) remportée par ses soins, glisse en troisième position. Par conséquent, pour la toute première fois depuis le 10 novembre 2003, aucun membre du Big 3 n'est présent dans les deux premières places. Déjà numéro un mondial cette saison, mais pendant seulement deux semaines, Medvedev retrouve donc le sommet de la hiérarchie. Et ce malgré sa défaite de ce dimanche en finale à 'S-Hertogenbosch, contre la sensation Tim Van Rijthoven, qui gagne 99 places pour se retrouver 106eme.

Bonzi connaît son meilleur classement

Autre changement à signaler dans le Top 10, le Norvégien Casper Ruud grappille une petite place pour se retrouver désormais cinquième, juste devant le Grec Stefanos Tsitsipas. Vainqueur du tournoi de Stuttgart, Matteo Berrettini reste dixième. Pour ce qui est du clan français, quatre de ses représentants connaissent une progression. Quart de finaliste à Stuttgart, Benjamin Bonzi gagne six places pour se retrouver 52eme, soit son meilleur classement en carrière. De son côté, Arthur Rinderknech en gagne cinq et est 55eme. Quentin Halys progresse de deux positions et est 86eme. Enfin, Benoît Paire, malgré son élimination d'entrée à Stuttgart, gagne une place et est 79eme. Numéro un français, Gaël Monfils reste 24eme. En revanche, d'autres Tricolores ont perdu des positions. Pour certains deux : Ugo Humbert, désormais 50eme, et Adrian Mannarino, 72eme. Pour d'autres, seulement une : Hugo Gaston (67eme) et Richard Gasquet (73eme).



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 13 juin 2022

1- Daniil Medvedev (RUS) 7 950 points (+1)

2- Alexander Zverev (ALL) 7 075 (+1)

3- Novak Djokovic (SER) 6 770 (-2)

4- Rafael Nadal (ESP) 6 525

5- Casper Ruud (NOR) 5 050 (+1)

6- Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 945 (-1)

7- Carlos Alcaraz (ESP) 4 893

8- Andrey Rublev (RUS) 4 125

9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 895

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 570

…

24- Gaël Monfils (FRA) 1 660

50- Ugo Humbert (FRA) 1 009 (-2)

52- Benjamin Bonzi (FRA) 981 (+6)

55- Arthur Rinderknech (FRA) 956 (+5)

67- Hugo Gaston (FRA) 867 (-1)

72- Adrian Mannarino (FRA) 823 (-2)

73- Richard Gasquet (FRA) 822 (-1)

79- Benoît Paire (FRA) 771 (+1)

86- Quentin Halys (FRA) 715 (+2)

...