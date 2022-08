Classement ATP : Mannarino gagne 20 places, le Top 10 reste inchangé

Medvedev reste sur le trône

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 29 août 2022

C'est la plus belle progression côté français. Ce lundi, lors de la publication du nouveau classement ATP, Adrian Mannarino se retrouvait numéro deux tricolore. Le tout grâce à un bond de 20 places pour se retrouver à la 45eme place mondiale., pas plus tard que samedi dernier, du côté de Winston Salem aux Etats-Unis. Le joueur qu'il a battu en finale, à savoir le Serbe Laslo Djere, gagne 25 places et se retrouve 64eme. Le numéro un français reste Gaël Monfils, qui gagne une place pour se retrouver 24eme, après avoir profité de la petite chute de l'Américain Frances Tiafoe, qui perd deux rangs pour se retrouver désormais 26eme.Un seul représentant tricolore perd une place cette semaine. Il s'agit d'Hugo Gaston, désormais 72eme. Pour le reste, aucun changement, pour Benjamin Bonzi (50eme), Arthur Rinderknech (58eme), Constant Lestienne (75eme), Quentin Halys (76eme) et Richard Gasquet (91eme).Ce dernier reste toujours dominé par le Russe Daniil Medvedev, qui devance l'Allemand Alexander Zverev tandis que le podium est complété par l'Espagnol Rafael Nadal. Pour voir trace du premier changement, il faut donc aller plus loin. La quatorzième place mondiale est désormais occupée par l'Italien Matteo Berrettini, qui l'a subtilisée à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, désormais quinzième.