Classement ATP : Malgré son titre à Lyon, Norrie n'intègre pas le Top 10

C’est sans grande surprise que le classement ATP n’a pas connu de grand chambardement ce lundi. Il faut dire que les principales têtes d’affiche du circuit professionnel masculin, focalisées sur Roland-Garros, ont préféré faire l’impasse sur les tournois de Genève et de Lyon, dernières répétitions avant les Internationaux de France, qui ont débuté ce dimanche. Avec un total de points inchangé à 8 660 unités, Novak Djokovic aborde l’édition 2022 du tournoi de la Porte d’Auteuil comme numéro 1 mondial avec 680 points d’avance sur son dauphin Daniil Medvedev alors que l’écart s’est creusé sur Alexander Zverev, qui a perdu 125 points, et Stefanos Tsitsipas, qui a lâché 205 points. Sacré ce samedi sur la terre battue de Lyon un an après sa défaite au même stade de la compétition face au Grec, Cameron Norrie ne parvient pas à intégrer le Top 10, restant à 350 points de Matteo Berrettini, absent cette année à Roland-Garros et qui perdra le bénéfice de son quart de finale en 2021 au terme de la quinzaine.

Monfils toujours premier Français

Casper Ruud, autre vainqueur la semaine passée à Genève, ne bouge pas de la huitième place au classement ATP après avoir conservé son titre en Suisse. Côté Français, malgré son absence sur les derniers tournois et son forfait pour les Internationaux de France, Gaël Monfils reste le premier représentant tricolore avec la 22eme place. Le Parisien est ainsi suivi par Ugo Humbert, qui conserve sa place dans le Top 50 mondial malgré son recul d’une position (46eme). Au sein des 100 premiers, le plus gros gain de positions de la semaine pour un Tricolore revient à Richard Gasquet qui, grâce à son bon parcours à Genève achevé en demi-finales face à João Sousa, remonte à la 70eme place. A l’inverse, la chute la plus importante est à mettre à l’actif de Benoît Paire. Eliminé par Casper Ruud dès le deuxième tour à Genève, l’Avignonnais recule de onze positions et se retrouve désormais 78eme. Quentin Halys, qui gagne deux places, est le dernier représentant français dans le Top 100, à la 84eme place.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 23 mai 2022

1- Novak Djokovic (SER) 8 660 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 7 980

3- Alexander Zverev (ALL) 7 075

4- Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 965

5- Rafael Nadal (ESP) 5 525

6- Carlos Alcaraz (ESP) 4 648

7- Andrey Rublev (RUS) 3 945

8- Casper Ruud (NOR) 3 940

9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 820

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 805

…

22- Gaël Monfils (FRA) 1 715

46- Ugo Humbert (FRA) 1 044 (-1)

52- Benjamin Bonzi (FRA) 971 (+1)

68- Arthur Rinderknech (FRA) 862 (-3)

69- Adrian Mannarino (FRA) 858 (+4)

70- Richard Gasquet (FRA) 853 (+5)

74- Hugo Gaston (FRA) 828 (-6)

78- Benoît Paire (FRA) 784 (-11)

84- Quentin Halys (FRA) 722 (+2)

...