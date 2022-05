Classement ATP : Le Top 10 reste inchangé

Pas de changements majeurs à signaler. Ce lundi matin, le traditionnel classement ATP a été publié. Le Top 10 reste totalement inchangé, puisque le trône est toujours occupé par le Serbe Novak Djokovic, qui reste sur une finale perdue à Belgrade, le 24 avril dernier et qui devance le Russe Daniil Medvedev, absent des courts depuis le 31 mars dernier et son quart de finale à Miami, ainsi que l'Allemand Alexander Zverev, éliminé d'entrée à Munich la semaine dernière. Il faut descendre un peu plus bas pour voir la hiérarchie évoluer. C'est désormais le Bulgare Grigor Dimitrov, qui n'a pourtant pas joué depuis dix jours et sa défaite en huitièmes de finale à Barcelone, qui ferme la marche du Top 20, avec un gain de deux positions.

Les bonds de Baez et Rune



Les progressions les plus importantes dans ce classement ATP se situent encore plus loin, avec deux joueurs ayant officiellement ouvert leur palmarès, ce dimanche, sur le circuit ATP. L'Argentin Sebastian Baez, aujourd'hui âgé de seulement 21 ans et qui a remporté le tournoi d'Estoril, est désormais 40eme, après un gain de 19 positions. De son côté, le Danois Holger Rune, aujourd'hui âgé de seulement 19 ans et lauréat du tournoi de Munich, gagne un total de 25 places et se retrouve désormais 45eme. En ce qui concerne le contingent français, Gaël Monfils, toujours en tête de cette hiérarchie, reste 21eme. Pour ce qui est des progressions, les plus significatives sont à mettre à l'actif d'Hugo Gaston (68eme, +4) et de Richard Gasquet (76eme, +4), tandis qu'Adrian Mannarino gagne une position (67eme). Enfin, certains ont chuté. Comme Benjamin Bonzi qui perd douze positions (70eme, -12). De son côté, Arthur Rinderknech perd quatre places (61eme), Benoît Paire en perd deux (62eme) et Ugo Humbert en perd une (46eme).



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 2 mai 2022

1- Novak Djokovic (SER) 8 400 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 8 080

3- Alexander Zverev (ALL) 7 420

4- Rafael Nadal (ESP) 6 435

5- Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 690

6- Matteo Berrettini (ITA) 4 495

7- Casper Ruud (NOR) 4 110

8- Andrey Rublev (RUS) 4 025

9- Carlos Alcaraz (ESP) 3 818

10- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 625

...

21- Gaël Monfils (FRA) 1 745

46- Ugo Humbert (FRA) 1 053 (-1)

61- Arthur Rinderknech (FRA) 907 (-4)

62- Benoît Paire (FRA) 899 (-2)

67- Adrian Mannarino (FRA) 869 (+1)

68- Hugo Gaston (FRA) 867 (+4)

70- Benjamin Bonzi (FRA) 861 (-12)

76- Richard Gasquet (FRA) 808 (+4)

…