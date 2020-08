Classement ATP : Le Top 10 n'a pas bougé avant l'US Open

Le Masters 1000 de Cincinnati n’a pas changé la hiérarchie au classement ATP. Sacré sur les courts de Flushing Meadows, où le tournoi a été délocalisé à cause de la crise sanitaire, ce samedi, Novak Djokovic conserve l’ascendant. Le Serbe devance de 1010 points Rafael Nadal, qui brillera par son absence à l’US Open, qui démarre ce lundi. Dominic Thiem complète le podium dans un Top 10 qui n’a pas bougé d’un iota, Gaël Monfils conservant sa neuvième place avec 2860 points. Eliminé en demi-finale à Cincinnati par Novak Djokovic, Roberto Bautista Agut gagne une place, doublant Fabio Fognini dans la manœuvre, et n’est plus qu’à quinze points d’entrer dans le Top 10.

Forte progression pour Raonic et Fucsovics, petite pour Simon

Finaliste ce samedi face au Serbe, Milos Raonic réalise une des plus grosses progressions de la semaine. Le Canadien grimpe de douze places et retrouve le Top 20 mondial avec une 18eme position. L’autre progression notable de la semaine revient à Marton Fucsovics. Tombé en huitièmes de finale face à Filip Krajinovic la semaine passée, le Hongrois gagne 18 places pour atteindre le 66eme rang mondial, qui reste loin de son meilleur classement, la 31eme place en avril 2019. Côté Français, la tendance est à la baisse, notamment pour Benoît Paire qui recule d’une place au 23eme rang. Gilles Simon, pour sa part, gagne deux places et pointe à la 52eme position. Grégoire Barrère, désormais 93eme, est le deuxième Français du Top 100 à progresser cette semaine avec une petite place gagnée.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 31 août 2020

1- Novak Djokovic (SER) 10 860 points

2- Rafael Nadal (ESP) 9 850

3- Dominic Thiem (AUT) 7 135

4- Roger Federer (SUI) 6 630

5- Daniil Medvedev (RUS) 5 890

6- Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 095

7- Alexander Zverev (ALL) 3 630

8- Matteo Berrettini (ITA) 2 940

9- Gaël Monfils (FRA) 2 860

10- David Goffin (BEL) 2 555

...

23- Benoît Paire (FRA) 1 738 (-1 place)

39- Adrian Mannarino (FRA) 1 191 (-1)

42- Ugo Humbert (FRA) 1 111

50- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 005 (-1)

51- Richard Gasquet (FRA) 985 (-1)

52- Gilles Simon (FRA) 970 (+2)

59- Lucas Pouille (FRA) 880 (-1)

60- Jérémy Chardy (FRA) 860 (-1)

69- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 775 (-1)

77- Corentin Moutet (FRA) 722 (+2)

93- Grégoire Barrère (FRA) 647 (+1)

...