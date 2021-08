Classement ATP : Le Top 10 à portée pour Ruud, retour dans le Top 30 pour Opelka

Alors que l’US Open se rapproche, le classement ATP n’a pas évolué en ce qui concerne son Top 10. En effet, absent à Toronto mais également à Cincinnati, Novak Djokovic conserve la première position mais Daniil Medvedev continue de lui reprendre du terrain. Sacré ce dimanche à Toronto, le Russe dépasse la barre des 10 000 points et revient à moins de 1500 unités du Serbe. Stefanos Tsitsipas, qui s’est arrêté aux portes de la finale au Canada, reste sur la troisième marche du podium avec une marge d’un peu plus de 500 points sur Rafael Nadal. Si le Top 10 reste inchangé, Casper Ruud continue de grignoter son retard. Le Norvégien, stoppé par le Grec en quarts de finale à Toronto, est désormais onzième et à moins de 300 points de Denis Shapovalov. Tant Casper Ruud qu’Hubert Hurkacz profitent du recul de Pablo Carreño Busta, passé ce lundi de la onzième à la treizième place.

Monfils toujours premier Français, Moutet seul à gagner une place

Côté Français, ils sont toujours quatre à prendre place dans le Top 50 mondial. Eliminé en quarts de finale à Toronto par John Isner, Gaël Monfils conserve sa 22eme place mais Ugo Humbert (29eme) tout comme Adrian Mannarino (43eme) reculent de deux rangs dans la hiérarchie. Benoît Paire, qui retrouve des résultats, se maintient au 50eme rang, trois places devant Richard Gasquet. Jérémy Chardy (72eme), Arthur Rinderknech (80eme) et Benjamin Bonzi (96eme) subissent également un recul au classement contrairement à Corentin Moutet qui, désormais 90eme, gagne une position. Jo-Wilfried Tsonga, quant à lui, se maintient à la 98eme place. Des reculs qui s’expliquent pas la plus belle progression de la semaine au sein du Top 100 qui revient à l’Australien James Duckworth. Eliminé en seizièmes de finale à Toronto par Daniil Medvedev, il profite de l’occasion pour grimper de 16 rangs et s’installer à la 69eme place.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 16 août 2021

1- Novak Djokovic (SER) 12 113 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 10 620

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 350

4- Rafael Nadal (ESP) 7 815

5- Alexander Zverev (ALL) 7 263

6- Dominic Thiem (AUT) 7 005

7- Andrey Rublev (RUS) 6 005

8- Matteo Berrettini (ITA) 5 533

9- Roger Federer (SUI) 4 215

10- Denis Shapovalov (CAN) 3 625

…

22- Gaël Monfils (FRA) 2 423

…

29- Ugo Humbert (FRA) 2 090 (-2 places)

…

43- Adrian Mannarino (FRA) 1 549 (-2)

…

50- Benoît Paire (FRA) 1 375

…

53- Richard Gasquet (FRA) 1 221

…

72- Jérémy Chardy (FRA) 994 (-2)

…

80- Arthur Rinderknech (FRA) 824 (-1)

…

90- Corentin Moutet (FRA) 848 (+1)

…

96- Benjamin Bonzi (FRA) 821 (-1)

…

98- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 813

…