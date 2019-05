Classement ATP: Le gros coup de Monfils

Éliminé dès les huitièmes de finale à Madrid, la faute à Roger Federer, Gaël Monfils n’en continue pas moins sa progression au classement. Le Français gagne en effet deux places et occupe désormais le 16e rang. Une position qui pourrait lui permettre d’émarger parmi les 16 premières têtes de série à Roland-Garros et donc d’éviter un troisième tour problématique.

Chez les autres Tricolores, Lucas Pouille gagne trois places et pointe en 25e position tandis que Gilles Simon progresse d’un rang et est 28e. Plus loin, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert occupent les 39e et 40e rangs, Jérémy Chardy, grâce à cinq places gagnées, émargeant au 42e rang. Benoit Paire (-5) et Adrian Mannarino (+6) sont 48e et 50e, Ugo Humbert suivant à la 62e place, soit son meilleur classement en carrière.

Plus haut dans le classement, si le podium est inchangé avec Novak Djokovic qui devance encore plus largement Rafael Nadal et Roger Federer, Dominic Thiem, demi-finaliste à Madrid, s’est emparé de la quatrième place au détriment d’Alexander Zverev. Stefanos Tsitsipas, finaliste en Espagne, gagne quant à lui deux rangs pour émarger en septième position et Marin Cilic fait son retour dans un Top 10 que quitte John Isner.