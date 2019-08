Classement ATP : Le bond de Gasquet

Demi-finaliste à Cincinnati, Richard Gasquet fait un bond au classement ATP. Le Biterrois gagne 22 places et se hisse au 34e rang. Gaël Monfils (13e, +2) est toujours le numéro un français, devant Lucas Pouille (26e, +5) et Benoît Paire (30e, -1). Derrière Gasquet, dans le Top 50, viennent ensuite Gilles Simon (39e, -4) et Pierre-Hugues Herbert (45e, -4).

Vainqueur de David Goffin (15e, +4) en finale du Masters 1000 de l’Ohio, Daniil Medvedev grimpe lui à la 5e place (+3) d'un classement ATP toujours dominé par Novak Djokovic, devant Rafael Nadal, Roger Federer et Dominic Thiem. A noter que Roberto Bautista Agut, battu par Gasquet en quarts, s’invite pour la première fois de sa carrière dans le Top 10 (10e, +1).