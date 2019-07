Classement ATP: Humbert au plus haut

Demi-finaliste au tournoi de Newport, Ugo Humbert en profite pour connaître son meilleur classement en carrière. Fort de ses deux places gagnées, le Français pointe en effet au 46e rang.

Chez les autres Tricolores, ça ne bouge pas pour Gaël Monfils, toujours 19e, de même que pour Lucas Pouille et Benoit Paire, qui se suivent aux 27e et 28e positions. Gilles Simon, lui, perd deux places et apparaît au 33e rang, Pierre-Hugues Herbert pointant en 38e position. Et la dégringolade se poursuit pour Richard Gasquet qui recule en effet de 15 places pour se classer 65e, Jo-Wilfried Tsonga suivant au 68e rang. A noter enfin la 80e place de Corentin Moutet, qui progresse d’un rang.

Chez les cadors, pour la plupart au repos la semaine dernière, le seul changement à noter dans le Top 10 tient à la place gagnée par Daniil Medvedev qui connaît son meilleur classement en carrière avec un 9e rang, Fabio Fognini reculant à l’inverse en 10e position.