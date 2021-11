Classement ATP : Gaston gagne 36 places, Zverev sur le podium

Dernier Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters a provoqué pas mal de changements au classement ATP. Pas à la première place puisque Novak Djokovic, vainqueur du tournoi, est désormais assuré de finir la saison n°1 mondial pour la septième fois de sa carrière, ce qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du tennis. Finaliste à Paris, Daniil Medvedev est deuxième à 3 300 points du Serbe. Changement en revanche sur la troisième marche du podium, puisqu'Alexander Zverev, demi-finaliste à Bercy, chipe la place de Stefanos Tsitsipas, contraint à l'abandon en seizièmes de finale, et égale le meilleur classement de sa carrière. Andrey Rublev dépasse quant à lui Rafael Nadal, absent depuis le mois d'août, à la cinquième place, alors que Hubert Hurkacz, demi-finaliste et officiellement qualifié pour le Masters, prend la neuvième place à Jannik Sinner, qui devrait être premier remplaçant à Turin.

Du renouvellement dans le tennis français

Classement ATP du lundi 8 novembre 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 158 (+1)

Ugo Humbert (FRA) 1 558 (-6)

Benoît Paire (FRA) 1 245 (+1)

Arthur Rinderknech (FRA) 1 000 (+2)

Benjamin Bonzi (FRA) 969 (-5)

Adrian Mannarino (FRA) 959 (-7)

Hugo Gaston (FRA) 919 (+36)

Richard Gasquet (FRA) 877

Corentin Moutet (FRA) 797 (-7)

Classement de la Race 2021

Côté français, la grande nouvelle de ce lundi, c'est bien sûr le gain de 36 places de Hugo Gaston. Le surprenant quart de finaliste de Bercy se retrouve à la 67eme place mondiale à 21 ans et est donc désormais assuré de rentrer directement dans le grand tableau de l'Open d'Australie.Le meilleur tricolore reste Gaël Monfils, qui gagne une place et se retrouve 21eme, malgré son forfait en huitièmes de finale à Paris. Avant la dernière semaine de tournoi de la saison (à Stockholm), neuf Français figurent dans le Top 100. Ils étaient onze il y a un an, mais Tsonga, Simon, Pouille, Chardy et Herbert ont disparu, tandis que Rinderknech, Bonzi et Gaston sont arrivés.Daniil Medvedev (RUS) 7 640Alexander Zverev (ALL) 6 540 (+1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 540 (-1)Andrey Rublev (RUS) 4 950 (+1)Rafael Nadal (ESP) 4 875 (-1)Matteo Berrettini (ITA) 4 568Casper Ruud (NOR) 3 760Hubert Hurkacz (POL) 3 706 (+1)Jannik Sinner (ITA) 3 395 (-1)