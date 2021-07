Classement ATP : Gaston et Rinderknech à leur sommet

Monfils gagne une place

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 26 juillet 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 603 (+1)

Ugo Humbert (FRA) 2 090

Adrian Mannarino (FRA) 1 584 (+1)

Benoît Paire (FRA) 1 385

Richard Gasquet (FRA) 1 266 (+6)

Jérémy Chardy (FRA) 1 019

90- Corentin Moutet (FRA) 848 (-2)

Arthur Rinderknech (FRA) 842 (+9)

La plus grosse progression de la semaine au classement ATP est à mettre au crédit de Carlos Alcaraz, vainqueur du tournoi d'Umag face au Français Richard Gasquet. L'Espagnol gagne 18 places et se trouve désormais 55eme mondial, se rapproche ainsi de son adversaire en finale, qui glane six places et devient 53eme mondial au classement.Un tournoi que le Norvégien Casper Ruud a remporté face à un autre Français, Hugo Gaston, défait 6-3, 6-2. Le huitième de finaliste de Roland-Garros 2020 grimpe de 22 places grâce à sa très belle performance et se rapproche désormais un peu plus du Top 100 avec une 133eme place, le meilleur classement de sa carrière, à 20 ans.Belle opération, mais sur les courts cette fois, pour John Isner, propulsé à la 35eme place (+4) après sa demi-finale au tournoi de Los Cabos. Côté français, seul Corentin Moutet perd des places dans le top 100 (-2, 90eme) alors que Lucas Pouille perd seulement une place et devient 104eme.Daniil Medvedev (RUS) 10 370Rafael Nadal (ESP) 8 270Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 030Alexander Zverev (ALL) 7 340Dominic Thiem (AUT) 7 340Andrey Rublev (RUS) 6 005Matteo Berrettini (ITA) 5 488Roger Federer (SUI) 4 215Denis Shapovalov (CAN) 3 625Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 835