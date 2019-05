Classement ATP: Federer sur le podium !

Le Big Three trône de nouveau au sommet de la hiérarchie mondiale. Roger Federer a beau ne faire son grand retour sur terre battue que cette semaine, à l’occasion du Masters 1000 de Madrid, le Suisse a profité du nouveau couac d’Alexander Zverev à Munich pour remonter sur le podium du classement ATP, près de quatre mois après l’avoir quitté.

Avec 5590 points, l’homme aux vingt trophées du Grand Chelem n’est plus devancé que par Novak Djokovic (11160 points), toujours confortablement installé au sommet, et Rafael Nadal (7765 points). Alexander Zverev (5565 points) et Dominic Thiem complètent le Top 5 tandis que Stefanos Tsitsipas récupère la neuvième place au détriment de John Isner, qui recule à la dixième place.

Côté français, Lucas Pouille profite de sa victoire au challenger de Bordeaux pour gagner quatre places et occuper le 28e rang, juste devant Gilles Simon. Eliminé dès les quarts de finale à Estoril, Gaël Monfils n’en reste pas moins 18e. Plus loin, Richard Gasquet est toujours 39e, Pierre-Hugues Herbert gagne deux positions pour émarger au 41e rang et Benoît Paire progresse d’une place pour occuper la 43e position. En revanche, Jérémy Chardy, 47e, recule de cinq places. Enfin, quart de finaliste à Bordeaux, Jo-Wilfried Tsonga en profite pour réintégrer le Top 100, progressant de huit places pour pointer au 93e rang.