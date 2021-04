Classement ATP : Djokovic voit son avance se réduire, Hurkacz prend place dans le Top 20

Grâce à son premier titre en Masters 1000, Hubert Hurkacz ne pouvait que grimper dans la hiérarchie mondiale ce lundi. Ajoutant près de 1 000 points à son total, le Polonais est le grand gagnant de la mise à jour du classement ATP avec pas moins de 21 places gagnées. Le natif de Wroclaw pointe désormais au 16eme rang, soit le meilleur classement de sa carrière. Il en est de même pour son adversaire en finale ce dimanche, Jannik Sinner. L’Italien gagne huit places et s’installe à la 23eme place du classement. Plus haut dans la hiérarchie, le classement a guère évolué. En effet, malgré son absence sur les courts floridiens, Novak Djokovic conserve la première place mondiale mais le Serbe n’est plus le seul joueur à comptabiliser plus de 10 000 points. Sorti en quarts de finale à Miami, Daniil Medvedev revient à moins de 2 000 points du numéro 1 mondial avec 10 030 points. Rafael Nadal, qui n’a pas rejoué depuis l’Open d’Australie, reste troisième.

Zverev double Federer, Monfils gagne un rang

Dominic Thiem, absent en Floride, et Stefanos Tsitsipas, éliminé par Hubert Hurkacz en quarts de finale, viennent compléter le Top 5 alors que le seul changement au sein des dix premières places mondiale concerne Roger Federer. Perdant les points acquis à Miami en 2019, le Suisse recule d’un rang au bénéfice d’Alexander Zverev malgré le parcours très court de l’Allemand, éliminé dès son entrée en lice par Emil Ruusuvuori. Andrey Rublev, Diego Schwartzman et Matteo Berrettini complètent le Top 10 mondial. Sans jouer, Gaël Monfils parvient à gagner du terrain. David Goffin ayant abandonné des points, le premier Français dans la hiérarchie mondiale prend des mains du Belge la 13eme place. Ugo Humbert, qui s’est hissé jusqu’aux 16emes de finale à Miami, subit la remontée de Hubert Hurkacz et recule d’une place, à la 31eme position devant Benoît Paire, 33eme, et Adrian Mannarino, 35eme. Au jeu des pertes de points, Gilles Simon réalise la plus belle progression tricolore gagnant six places pour remonter au 63eme rang.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 5 avril 2021

1- Novak Djokovic (SER) 11 963 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 10 030

3- Rafael Nadal (ESP) 9 670

4- Dominic Thiem (AUT) 8 660

5- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 040

6- Alexander Zverev (ALL) 6 125 (+1 place)

7- Roger Federer (SUI) 5 875 (-1)

8- Andrey Rublev (RUS) 5 400

9- Diego Schwartzman (ARG) 3 720

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 453

...

13- Gaël Monfils (FRA) 2 770 (+1)

...

31- Ugo Humbert (FRA) 1 825 (-1)

...

33- Benoît Paire (FRA) 1 805

...

35- Adrian Mannarino (FRA) 1 681 (+1)

...

49- Richard Gasquet (FRA) 1 185 (+1)

...

52- Jérémy Chardy (FRA) 1 168 (-3)

...

63- Gilles Simon (FRA) 1 047 (+6)

...

68- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 025

...

73- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 987 (+1)

...

77- Corentin Moutet (FRA) 949 (-2)

...

84- Lucas Pouille (FRA) 894 (-3)

...