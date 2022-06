Classement ATP : Djokovic toujours numéro 1, Nadal se rapproche du top 3

Cilic, Rune et Zapata Miralles récompensés

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 6 juin 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 715 (-2)

Ugo Humbert (FRA) 1 044 (-2)

Benjamin Bonzi (FRA) 971 (-6)

Arthur Rinderknech (FRA) 946 (+8)

Hugo Gaston (FRA) 912 (+8)

Adrian Mannarino (FRA) 858 (-1)

Richard Gasquet (FRA) 853 (-2)

Benoît Paire (FRA) 784 (-2)

Quentin Halys (FRA) 723 (-4)

Comme ce fut déjà le cas récemment en 2022, le règne de Novak Djokovic va prochainement prendre fin.En effet, le natif de Belgrade va perdre les points de l'édition 2021 de Roland-Garros (2 000) et va voir le Russe Daniil Medvedev lui repasser devant, tout comme l'Allemand Alexander Zverev, ce qui sera tout simplement une première pour lui en tant que numéro deux mondial. En attendant,L'Espagnol sera même à portée de Djokovic dans une semaine (175 points). De son côté, finaliste du côté de Porte d'Auteuil, le Norvégien Casper Ruud passe du 8eme rang au 6eme, alors que Carlos Alcaraz (7eme) et Andrey Rublev (8eme) font les frais de cela.Le Danois Holger Rune (28eme, +12) et l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (97eme, +33) récoltent eux aussi les fruits de leur bon tournoi. Du côté des Français, absent cette année à Roland-Garros, Gaël Monfils perd deux places (24eme), tout comme Ugo Humbert (48eme). Si Benjamin Bonzi chute de six rangs (58eme),. Hors du top 100, Gilles Simon (37 ans) gagne lui 23 places et se retrouve 134eme mondial. Juste devant le Niçois, on retrouve notamment Corentin Moutet (128eme, +10).Daniil Medvedev (RUS) 8 160Alexander Zverev (ALL) 7 795Rafael Nadal (ESP) 7 525 (+1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 100 (-1)Casper Ruud (NOR) 5 050 (+2)Carlos Alcaraz (ESP) 5 005 (-1)Andrey Rublev (RUS) 4 260 (-1)Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 955Matteo Berrettini (ITA) 3 805