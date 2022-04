Classement ATP : Djokovic reste n°1 pour 10 points, Zverev sur le podium, Alcaraz aux portes du Top 10

Meilleur classement en carrière pour Gaston

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 4 avril 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 768 (+2)

Ugo Humbert (FRA) 1 078 (-2)

Benoît Paire (FRA) 1 027

Arthur Rinderknech (FRA) 948

Benjamin Bonzi (FRA) 905 (-2)

Hugo Gaston (FRA) 897 (+5)

Adrian Mannarino (FRA) 869 (-7)

Richard Gasquet (FRA) 764 (-5)

Les deux premiers Masters 1000 de la saison se sont déroulés sans lui, mais Novak Djokovic a assuré l'essentiel : il reste n°1 mondial. Son rival Daniil Medvedev n'a pas fait le plein aux Etats-Unis, loin de là (seizièmes de finale à Indian Wells, quarts à Miami), et le Serbe reste sur le trône avec 10 points d'avance sur le Russe. Medvedev sera absent un ou deux mois en raison d'une hernie discale, mais il n'a que 790 points à défendre jusqu'à la fin de Roland-Garros, alors que Djokovic en a 3 530. Le n°2 mondial pourrait donc passer devant sans jouer en cas de contre-performances du n°1. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Alexander Zverev, quart de finaliste à Miami, qui passe devant Rafael Nadal, absent entre quatre et six semaines en raison d'une côte fêlée. L'autre changement dans le Top 10 concerne Casper Ruud, finaliste à Miami et qui dépasse donc Andrey Rublev pour prendre le 7eme place et décrocher le meilleur classement de sa carrière.Le Britannique devance de 29 points Carlos Alcaraz, vainqueur de son premier Masters 1000, qui grimpe de cinq places pour se retrouver 11eme, à un mois de fêter ses 19 ans. Et sa progression est sans doute loin d'être terminée !Du côté français, la quinzaine floridienne ne fut pas exceptionnelle, loin de là. Gaël Monfils, battu en seizièmes alors qu'il avait pourtant un bon tableau, gagne tout de même deux places pour se retrouver 22eme. Et il n'a que 332 points à défendre d'ici la fin de Roland-Garros.Les six autres Bleus du Top 100 ont perdu des places ou stagné.Daniil Medvedev (RUS) 8 410Alexander Zverev (ALL) 7 195 (+1)Rafael Nadal (ESP) 7 115 (-1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 980Matteo Berrettini (ITA) 4 945Casper Ruud (NOR) 4 380 (+1)Andrey Rublev (RUS) 4 375 (-1)Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 625Cameron Norrie (GBR) 3 440 (+2)