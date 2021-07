Classement ATP : Djokovic reste le maître, Pouille quitte le Top 10

Vainqueur du 20eme titre du Grand Chelem de sa carrière ce dimanche à Wimbledon, Novak Djokovic n'a pas gagné de points au classement ATP, puisqu'il s'était déjà imposé lors de la dernière édition, en 2019. Mais le Serbe conserve une très belle avance, avec 1743 points de plus par rapport à Daniil Medvedev et 3483 par rapport à Rafael Nadal. Le n°1 mondial a donc de bonnes chances de conserver son trône pendant longtemps et d'étendre son record de durée à la tête du classement, lui qui entame sa 329eme semaine en tant que roi de l'ATP. Rappelons que c'est à partir de la semaine du 16 août que le classement reprendra son fonctionnement habituel, basé sur les résultats des 52 dernières semaines, après un an et demi où il a été "gelé" en raison de la pandémie de coronavirus (le meilleur résultat sur un tournoi disputé en 2019 ou 2020 était conservé). Plusieurs changements sont à noter dans le Top 10. Alexander Zverev profite tout d'abord du forfait de Dominic Thiem, blessé au poignet, pour prendre la cinquième place avec 50 points d'avance sur l'Autrichien. Le finaliste de Wimbledon Matteo Berrettini dépasse quant à lui Roger Federer pour occuper la huitième place et égaler le meilleur classement de sa carrière. Enfin, Denis Shapovalov, demi-finaliste, gagne deux places et revient dans le Top 10, à la dixième place.

Plus que trois Français dans le Top 50

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 12 juillet 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 603 (-2)

Ugo Humbert (FRA) 2 180 (-2)

Adrian Mannarino (FRA) 1 584 (-1)

Benoît Paire (FRA) 1 297 (-5)

Richard Gasquet (FRA) 1 183 (+2)

Jérémy Chardy (FRA) 1 111 (+1)

89- Corentin Moutet (FRA) 848 (-6)

92- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 835 (-7)

Pierre Hugues Herbert (FRA) 795 (+3)

Gilles Simon (FRA) 779 (-3)

Du côté des Français, cette quinzaine sur gazon a de nouveau démontré que le tennis tricolore était en souffrance, avec aucun joueur présent au troisième tour. Cela se ressent au classement, puisque sur les dix Bleus du classement, sept perdent des places.Benoit Paire (51eme) poursuit sa dégringolade en perdant cinq places, tout comme Corentin Moutet (89eme) et Jo-Wilfried Tsonga (92eme) qui en perdent respectivement six et sept. Richard Gasquet, éliminé au deuxième tour par Roger Federer, gagne quant à lui deux places pour se retrouver 54eme. Battu d'entrée, Lucas Pouille perd de son côté trois places et quitte le Top 100 pour la première fois depuis avril 2015. Le joueur de 27 ans, qui a du mal à se remettre de son opération du coude, est 101eme (juste devant Andy Murray, qui a gagné 16 places) et jouera à Hambourg cette semaine pour tenter de grappiller quelques points et revenir dans le Top 100.Daniil Medvedev (RUS) 10 370Rafael Nadal (ESP) 8 270Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 150Alexander Zverev (ALL) 7 475 (+1)Dominic Thiem (AUT) 7 425 (-1)Andrey Rublev (RUS) 6 255Matteo Berrettini (ITA) 5 488 (+1)Roger Federer (SUI) 4 215 (-1)Denis Shapovalov (CAN) 3 625 (+2)