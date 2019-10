Classement ATP: Djokovic prend ses aises, Tsonga engrange

Vainqueur, dimanche, du tournoi de Tokyo, Novak Djokovic a conforté du même coup son fauteuil de numéro un mondial. Grâce à cette victoire, le Serbe, fort de ses 10365 points, possède en effet plus de mille points d’avance sur Rafael Nadal, deuxième avec 9225, et est donc assuré de conserver son trône à l’issue du Masters 1000 de Shanghai.

Plus loin, Roger Federer suit sur la troisième marche du podium et Daniil Medvedev et Dominic Thiem complètent le Top 5, devant Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Kei Nishikori. Karen Kachanov et Roberto Bautista Agut ferment le Top 10.

Chez les Français, si Gaël Monfils pointe toujours à la 11e place du classement, Lucas Pouille, quart de finaliste à Tokyo, progresse de deux rangs et dépasse du même coup Benoit Paire, les deux compères émargeant aux 22e et 23e rangs. Quant à Jo-Wilfried Tsonga, même sans jouer, il poursuit sa progression avec cinq places de gagnées et la 35e place mondiale.

Plus loin, Adrian Mannarino et Gilles Simon pointent respectivement aux 44e et 49e rangs, Richard Gasquet sortant du Top 50 pour se retrouver 52e joueur mondial après un recul de dix places. Ugo Humbert et Pierre-Hugues Herbert suivent aux 65e et 66e rangs et Grégoire Barrère en 80e position, meilleur classement en carrière.

A noter enfin les 214 places gagnées par Andy Murray, désormais 289e joueur mondial après son quart de finale à Pékin.